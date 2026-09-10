Le ganó la final del Mundial a la Selección argentina y ahora no quiere que Messi se quede con el Balón de Oro

Luis de la Fuente opinó que "debe ganarlo un futbolista español" y para darle peso a su frase manifestó: "Siempre apuesto por el producto nacional, por la marca España. Somos top mundial en cuanto a formación, rendimiento y calidad".

Además, se refirió con humor a la ausencia del delantero de la Real Sociedad: "A bote pronto diría que me falta Mikel Oyarzabal en la lista de candidatos, el que tenía que apuntar los nombres se le cayó el papel al suelo y no lo metieron".

Luego también habló sobre la posibilidad que Lamine Yamal obtenga el cetro: "Pienso que se puede llevar el Balón de Oro porque es español y es un grandísimo futbolista. Si no es este año, será en el futuro, no creo que tarde demasiado en ganarlo. Lo estoy viendo muy bien en este inicio de curso y queremos disfrutarlo durante muchos años".

Lionel Messi jugó un Mundial para los libros de historia.

Los números de Lionel Messi en el Mundial

Con 39 años Messi firmó una de las actuaciones individuales más destacadas del certamen: