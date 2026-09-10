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Lio es candidato

Le ganó la final del Mundial a la Selección argentina y ahora no quiere que Messi se quede con el Balón de Oro

Entre los 30 nominados al Balón de Oro está Lionel Messi, pero desde el Viejo Continente piensa que lo que hizo en el Mundial no fue suficiente

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Mira vos, parecería decir Lionel Messi.

"Mira vos", parecería decir Lionel Messi.

La revista francesa France Football dio a conocer a los 30 candidatos para ganar el Balón de Oro 2026 y, entre los nominados, solo hay dos representantes de la Selección argentina: Lionel Messi y Enzo Fernández. El 10 tiene grandes posibilidades de quedarse con el galardón, teniendo en cuenta que sus números registrados en el Mundial hablan por sí solos.

No obstante, el entrenador de la selección de España, Luis de la Fuente, prefirió llevar agua a su propio molino porque opinó que, en realidad, los jugadores son quienes deberían quedarse con el premio, y se quejó de manera irónica de la ausencia de Mikel Oyarzabal en la lista.

El entrenador prefiere a los españoles por sobre Lionel Messi.

El entrenador prefiere a los españoles por sobre Lionel Messi.

Luis de la Fuente no quiere que Lionel Messi gane el Balón de Oro

El entrenador español va por todo: además de haberle ganado la final de la Copa del Mundo a la Selección argentina y de que sus jugadores se quedaran con tres de los cuatro premios individuales entregados en la cita máxima (Rodri fue Balón de Oro, Unai Simón obtuvo el Guante de Oro y Pau Cubarsí se consagró como el Mejor Jugador Joven), ahora también quiere que un futbolista de España consiga el Balón de Oro 2026.

Luis de la Fuente opinó que "debe ganarlo un futbolista español" y para darle peso a su frase manifestó: "Siempre apuesto por el producto nacional, por la marca España. Somos top mundial en cuanto a formación, rendimiento y calidad".

Además, se refirió con humor a la ausencia del delantero de la Real Sociedad: "A bote pronto diría que me falta Mikel Oyarzabal en la lista de candidatos, el que tenía que apuntar los nombres se le cayó el papel al suelo y no lo metieron".

Luego también habló sobre la posibilidad que Lamine Yamal obtenga el cetro: "Pienso que se puede llevar el Balón de Oro porque es español y es un grandísimo futbolista. Si no es este año, será en el futuro, no creo que tarde demasiado en ganarlo. Lo estoy viendo muy bien en este inicio de curso y queremos disfrutarlo durante muchos años".

Lionel Messi jugó un Mundial para los libros de historia.

Lionel Messi jugó un Mundial para los libros de historia.

Los números de Lionel Messi en el Mundial

Con 39 años Messi firmó una de las actuaciones individuales más destacadas del certamen:

  • Jugó 8 partidos.
  • Convirtió 8 goles.
  • Realizó 4 asistencias.
  • Ganó el premio a Jugador del Partido (MVP) en 5 oportunidades.
  • Fue el segundo goleador del certamen por detrás de Kylian Mbappé que convirtió 10 tantos.

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