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Tardó en reclamar

El insólito pedido de Mauricio Pochettino que desató risas en la Premier League

Mauricio Pochettino dirigió al Tottenham durante cinco años y ahora, diez años después, realizó un pedido que provocó risas entre los fanáticos del fútbol

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Mauricio Pochettino dejó una huella imborrable en los Spurs.

Mauricio Pochettino dejó una huella imborrable en los Spurs.

Mauricio Pochettino es el entrenador de la selección de Estados Unidos, pero aún recuerda su paso por el Tottenham, donde dejó una huella imborrable: logró que su equipo estuviera en los primeros puestos de la Premier League, lo clasificó en cuatro oportunidades consecutivas a la Champions League (un hito para el club) y se consagró subcampeón en dicho certamen internacional.

En el conjunto inglés estuvo desde el 27 de mayo de 2014 hasta el 19 de noviembre de 2019 y hoy, a siete años de su salida, habló con el diario británico The Guardian e hizo un particular reclamo.

Mauricio Pochettino logr&oacute; que el Tottenham sea un equipo competitivo.

Mauricio Pochettino logró que el Tottenham sea un equipo competitivo.

El insólito pedido de Mauricio Pochettino que desató risas en la Premier League

En la temporada 2016/17 de la Premier League el Tottenham logró un histórico subcampeonato con 86 puntos mientras que el Chelsea de Antonio Conte gritó "campeón" con 93; no obstante, el club londinense fue sancionado con 10 millones de libras porque detectaron 74 irregularidades relacionadas con el pago a agentes e intermediarios cuando Roman Abramovich era el presidente.

Es por eso que Pochettino manifestó una frase que está dando la vuelta al mundo porque el reclamo llegó casi 10 años después: "Si el Chelsea incumplió las reglas, el Tottenham debería ser reconocido como campeón."

"Deberíamos haber ganado una Premier League, deberíamos haberla recibido. Si eso [la infracción del Chelsea] fue cierto, entonces merecíamos ser campeones ese año, sin duda. Fueron castigados, ¿lo admitieron? Así que eso es todo", continuó analizando.

Paso siguiente comenzó a dar detalles de su pensamiento: "El título debería ser para el segundo clasificado. No competimos con las mismas reglas. Está bien, ahora podemos decir que marcaron goles, que ganaron partidos. Pero es totalmente justo decir que no competimos con las mismas reglas antes del inicio de la temporada. Quizás con las mismas reglas, si aplicáramos lo mismo, podríamos haber fichado a algunos jugadores que hubieran mejorado al equipo o marcado más goles. No me quejo. Es la verdad".

De igual manera no buscó polemizar con su colega, el entrenador Antonio Conte: "No digo que no jugaran bien. Conte, el entrenador, estuvo genial. No quiero que se malinterprete este mensaje. Pero si se incumplieron las reglas, en ese momento, entonces adiós. Hay que ceder el protagonismo a otro equipo".

"No tengo ninguna duda de lo que digo y no me da miedo decir la verdad. Los hinchas de Chelsea se enojarán conmigo, pero si estuviéramos en Tottenham e incumpliéramos las normas, admitiría lo mismo: ‘No merecemos el título porque incumplimos las normas’", concluyó el actual entrenador de la selección de Estados Unidos.

Mauricio Pochettini dirigi&oacute; a la selecci&oacute;n de Estados Unidos en el &uacute;ltimo Mundial.

Mauricio Pochettini dirigió a la selección de Estados Unidos en el último Mundial.

Mauricio Pochettino hizo historia en el Tottenham

El paso de Mauricio Pochettino por el Tottenham Hotspur (2014-2019) es considerado uno de los períodos modernos más exitosos e influyentes del club, transformando a los Spurs en un equipo protagonista de Europa, aunque con la gran asignatura pendiente de no haber podido conquistar un título.

  • Finalista de la UEFA Champions League (2018/19): Llevó al Tottenham a la primera final de Champions de toda su historia, dejando en el camino a rivales como Manchester City y Ajax, para finalmente caer 2-0 ante el Liverpool en Madrid.

  • Subcampeón de la Premier League (2016/17): Logró el segundo puesto con 86 puntos, la mayor cifra de puntos del club en la era Premier League y su mejor posición en la liga inglesa desde 1963.

  • Regularidad en el 'Top 4': Clasificó al equipo a la Champions League durante cuatro temporadas consecutivas (de 2016 a 2019), algo inédito para el club.

  • Finalista de la League Cup (2014/15): Cayó en la final del torneo de copa local ante el Chelsea.

Su ciclo suele ser recordado con el matiz de no haber ganado ningún trofeo oficial. Pese a disputar dos finales y varias semifinales, la falta de un título terminó pesando en la narrativa final de su etapa, la cual concluyó en noviembre de 2019 tras un arranque de temporada irregular.

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