El insólito pedido de Mauricio Pochettino que desató risas en la Premier League

Es por eso que Pochettino manifestó una frase que está dando la vuelta al mundo porque el reclamo llegó casi 10 años después: "Si el Chelsea incumplió las reglas, el Tottenham debería ser reconocido como campeón."

"Deberíamos haber ganado una Premier League, deberíamos haberla recibido. Si eso [la infracción del Chelsea] fue cierto, entonces merecíamos ser campeones ese año, sin duda. Fueron castigados, ¿lo admitieron? Así que eso es todo", continuó analizando.

Paso siguiente comenzó a dar detalles de su pensamiento: "El título debería ser para el segundo clasificado. No competimos con las mismas reglas. Está bien, ahora podemos decir que marcaron goles, que ganaron partidos. Pero es totalmente justo decir que no competimos con las mismas reglas antes del inicio de la temporada. Quizás con las mismas reglas, si aplicáramos lo mismo, podríamos haber fichado a algunos jugadores que hubieran mejorado al equipo o marcado más goles. No me quejo. Es la verdad".

De igual manera no buscó polemizar con su colega, el entrenador Antonio Conte: "No digo que no jugaran bien. Conte, el entrenador, estuvo genial. No quiero que se malinterprete este mensaje. Pero si se incumplieron las reglas, en ese momento, entonces adiós. Hay que ceder el protagonismo a otro equipo".

"No tengo ninguna duda de lo que digo y no me da miedo decir la verdad. Los hinchas de Chelsea se enojarán conmigo, pero si estuviéramos en Tottenham e incumpliéramos las normas, admitiría lo mismo: ‘No merecemos el título porque incumplimos las normas’", concluyó el actual entrenador de la selección de Estados Unidos.

Mauricio Pochettini dirigió a la selección de Estados Unidos en el último Mundial.

Mauricio Pochettino hizo historia en el Tottenham

El paso de Mauricio Pochettino por el Tottenham Hotspur (2014-2019) es considerado uno de los períodos modernos más exitosos e influyentes del club, transformando a los Spurs en un equipo protagonista de Europa, aunque con la gran asignatura pendiente de no haber podido conquistar un título.

Finalista de la UEFA Champions League (2018/19): Llevó al Tottenham a la primera final de Champions de toda su historia, dejando en el camino a rivales como Manchester City y Ajax, para finalmente caer 2-0 ante el Liverpool en Madrid.

Subcampeón de la Premier League (2016/17): Logró el segundo puesto con 86 puntos, la mayor cifra de puntos del club en la era Premier League y su mejor posición en la liga inglesa desde 1963.

Regularidad en el 'Top 4': Clasificó al equipo a la Champions League durante cuatro temporadas consecutivas (de 2016 a 2019), algo inédito para el club.

Finalista de la League Cup (2014/15): Cayó en la final del torneo de copa local ante el Chelsea.

Su ciclo suele ser recordado con el matiz de no haber ganado ningún trofeo oficial. Pese a disputar dos finales y varias semifinales, la falta de un título terminó pesando en la narrativa final de su etapa, la cual concluyó en noviembre de 2019 tras un arranque de temporada irregular.