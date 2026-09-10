Franco Colapinto reveló las dificultades del circuito de Madrid, del Gran Premio de España: "Es muy difícil"

Franco Colapinto llegó a Madrid para correr este fin de semana el Gran Premio de España. El circuito de Madring hará su estreno en la Fórmula 1 y el argentino palpitó lo que será un fin de semana apasionante.
Franco Colapinto habló en la antesala del Gran Premio de España sobre las dificultades del circuito de Madring
Franco Colapinto llegó a Madrid para correr este fin de semana el Gran Premio de España. El circuito de Madring hará su estreno en la Fórmula 1 y el argentino palpitó lo que será un fin de semana apasionante.
Colapinto fue seleccionado para brindar conferencia de prensa en el Media Day y dejó sus sensaciones en la previa de la fecha 14 de la temporada.
Franco Colapinto se mostró emocionado por correr en territorio español, un sitio muy especial en su trayectoria como piloto. "Estoy muy emocionado de estar de vuelta acá en España, en Madrid, la segunda carrera del año en España, lo cual es muy emocionante. Madrid se siente como lo más cercano a casa, especialmente por todas mis experiencias anteriores y por cómo empecé en Europa y cómo empecé en Fórmula. Empecé acá en Madrid", reveló el argentino.
"Es lo más parecido a una carrera en casa que vas a tener esta temporada", le agregó el periodista Tom Clarkson a Franco en la conferencia de prensa. Ante el comentario, Colapinto contestó: "Sí, solo por esta temporada, espero", mostrando su ilusión porque regrese la Fórmula 1 a la Argentina.
Luego, en diálogo con ESPN, el piloto argentino reveló las dificultades del circuito de Madring donde se correrá este fin de semana una nueva carrera de la temporada. "Es un circuito que es muy difícil, creo que de los más difíciles de la temporada. En simulador cerrar una vuelta buena fue casi imposible. Hay que poner todo para juntar una vuelta excelente", señaló Colapinto.
El nuevo Circuito de Madrid de la Fórmula 1 cuenta con 22 curvas y una extensión de 5.419 kilómetros.
Viernes 11 de septiembre
Práctica 1: 8.30
Práctica 2: 12
Sábado 12 de septiembre
Práctica 3: 7.30
Clasificación: 11
Domingo 13 de septiembre
Carrera: 10 horas