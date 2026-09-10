Franco Colapinto reveló las dificultades del circuito de Madrid, del Gran Premio de España: "Es muy difícil"

"Es lo más parecido a una carrera en casa que vas a tener esta temporada", le agregó el periodista Tom Clarkson a Franco en la conferencia de prensa. Ante el comentario, Colapinto contestó: "Sí, solo por esta temporada, espero", mostrando su ilusión porque regrese la Fórmula 1 a la Argentina.

Luego, en diálogo con ESPN, el piloto argentino reveló las dificultades del circuito de Madring donde se correrá este fin de semana una nueva carrera de la temporada. "Es un circuito que es muy difícil, creo que de los más difíciles de la temporada. En simulador cerrar una vuelta buena fue casi imposible. Hay que poner todo para juntar una vuelta excelente", señaló Colapinto.

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El nuevo Circuito de Madrid de la Fórmula 1 cuenta con 22 curvas y una extensión de 5.419 kilómetros.

Cronograma Gran Premio de España

Viernes 11 de septiembre

Práctica 1: 8.30

Práctica 2: 12

Sábado 12 de septiembre

Práctica 3: 7.30

Clasificación: 11

Domingo 13 de septiembre

Carrera: 10 horas