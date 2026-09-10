Rubén Magnano, el líder de la Generación Dorada en Mendoza: "Ojalá existan miles de Lunas de Avellaneda"

Auroridades de la Subsecretaría de Deportes, encabezadas por Federico Chiapetta, de la Municipalidad de Godoy Cruz con el intendente Diego Costarelli y de la Federación de Básquet de Mendoza, junto a invitados entre los que estuvo Enrique Tolcachier (histórico asistente de Magnano) y una buena cantidad de público disfrutaron de la exposición del coach nacido en Córdoba hace 71 años.

Rubén Magnano dio una charla en el Cine Teatro Plaza de Godoy Cruz.

El conductor del equipo nacional que fue finalista en el Mundial de Indianápolis 2002 y alcanzó la gloria en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 cautivó a todos los presentes con su charla denominada: El oro olímpico, una consecuencia.