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Rubén Magnano, el líder de la Generación Dorada en Mendoza: "Ojalá existan miles de Lunas de Avellaneda"

Rubén Magnano, el histórico entrenador de la Generación Dorada del básquetbol argentino, brindó una charla en el Cine Teatro Plaza de Godoy Cruz

Por UNO
Rubén Magnano, líder de la Generación Dorada de básquet.

Rubén Magnano, líder de la Generación Dorada de básquet.

En el marco de los próximos Juegos Binacionales que se llevarán a cabo en Mendoza, Rubén Magnano, el histórico entrenador de la Generación Dorada del básquetbol argentino, brindó una charla en el Cine Teatro Plaza de Godoy Cruz.

Auroridades de la Subsecretaría de Deportes, encabezadas por Federico Chiapetta, de la Municipalidad de Godoy Cruz con el intendente Diego Costarelli y de la Federación de Básquet de Mendoza, junto a invitados entre los que estuvo Enrique Tolcachier (histórico asistente de Magnano) y una buena cantidad de público disfrutaron de la exposición del coach nacido en Córdoba hace 71 años.

Rubén Magnano dio una charla en el Cine Teatro Plaza de Godoy Cruz.

Rubén Magnano dio una charla en el Cine Teatro Plaza de Godoy Cruz.

El conductor del equipo nacional que fue finalista en el Mundial de Indianápolis 2002 y alcanzó la gloria en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 cautivó a todos los presentes con su charla denominada: El oro olímpico, una consecuencia.

Diez frases de Rubén Magnano a 22 años del oro olímpico

  • "Hay una célula madre que hace que el oro olímpico sea una consecuencia y es el club: ojalá existan miles de Lunas de Avellaneda"
  • "Aquel equipo reunió a mucha gente coherente con lo que pensaba, sentía y sobre todo hacía: Prefiero un acto que mil palabras"
  • "Yo fui elegido entrenador de la Selección argentina en el año 2000 después de 8 años de trinchera, como asistente, pero sobre todo observando las actitudes, esas que muestran el verdadero yo que aflora a la hora de competir"
  • "Respeto, disciplina y trabajo son pilares fundamentales de un equipo y también la equidad: no hay nombre propio que supere al de la Seleccion argentina. Además tuvimos la aceptacion del verdadero capital de cualquier.empresa: las personas. Porque primero son personas y después jugadores de básquetbol"
  • "Esta historia tiene un vehÍculo que te transporta a lugares impensados, se escribe con mayuscula y se llama Equipo"
  • "Cada uno tiene que buscar su oro olimpico y lo que finalmente se cuelga es una medalla de tiempo, de camino recorrido, de adverdidades y de todo lo que eso implica"
  • "Un coach americano habló durante dos días, cuando terminó nadie le hizo una pregunta, algo casi imposible, y reflexionó: 'Más vale parecer tonto por un segundo que serlo para el resto de la vida'. Por eso siempre le digo a los chicos que quiero que sean sinverguenzas, en el buen sentido de la palabra"
  • "Cuando me preguntan que lugar ocupé en la jugada de la palomita de Ginóbili digo 'aplaudí al lado de la cancha'
  • "El principal capital que tenemos no es lo material sino las personas y sus valores. Por eso tenemos que acompañarlos en el camino"
  • "Cuando me preguntan por la charla motivacional antes de ganarle a Estados Unidos en Indianápolis respondo que el exito comienza el dia lunes. La motivacion no está en la charla sino en el camino recorrido y en que tofos sabíamos que el partido más importante siempre era el próximo"

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