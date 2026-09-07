El estadio Vicente Polimeni de la Municipalidad de Las Heras será escenario de una nueva edición de la Copa Mendoza de Taekwondo ITF. El próximo sábado 12 de septiembre reunirá a más de 400 competidores de este arte marcial en el Estadio Vicente Polimeni.
Se disputa en Las Heras la Copa Mendoza de Taekwondo ITF
Este próximo fin de semana -12 de septiembre- se disputará en el estadio Vicente Polimeni la Copa Mendoza de Taekwondo ITF con más de 400 inscriptos
La competencia de este antiguo arte marcial coreana comenzará a las 9 del sábado, con la participación de delegaciones de Mendoza, Buenos Aires, Neuquén y Chile.
La Copa Mendoza de Taekwondo tendrá su 12ª edición en Las Heras
La XII Copa Provincia de Mendoza de Taekwon-Do ITF es organizada por la Asociación Profesional de Taekwon-Do (APTa) y contará con competencias en las modalidades de Formas y Lucha. El torneo reunirá a participantes de distintas edades, desde niños y adolescentes hasta adultos.
Con más de doce ediciones consecutivas, la competencia se encuentra entre los eventos más importantes del calendario de Taekwon-Do ITF en la región. Su objetivo es generar un espacio de competencia deportiva, promover la formación en valores y contribuir al crecimiento de la disciplina en Mendoza.
Una competencia con tecnología propia
La edición volverá a incorporar TKDPlay, un sistema de gestión de competencias desarrollado por el Maestro Ezequiel Unzien (VII Dan) para optimizar la organización de torneos de Taekwon-Do ITF.
A través de la plataforma, los competidores podrán consultar sus llaves, conocer el área en la que participarán, acceder a los horarios estimados de cada instancia y seguir el desarrollo del torneo en tiempo real. Familiares, entrenadores y espectadores también podrán consultar la información desde sus dispositivos.
El sistema permitirá además acceder a los resultados obtenidos por cada participante una vez finalizada la competencia, incluyendo las posiciones alcanzadas y el recorrido realizado durante la jornada.
TKDPlay surgió a partir de la experiencia de Unzien en competencias provinciales, nacionales e internacionales, incluidos múltiples Campeonatos Mundiales. Luego de varias ediciones de implementación y perfeccionamiento, la plataforma se convirtió en uno de los elementos distintivos de la Copa Provincia de Mendoza.
APTa, más de 15 años formando deportistas
La Asociación Profesional de Taekwon-Do (APTa) cuenta con más de 15 años de trayectoria en Mendoza y actualmente desarrolla actividades en 18 centros de entrenamiento ubicados en Ciudad, Godoy Cruz, Las Heras, Maipú, Luján de Cuyo, San Martín, Junín y Rivadavia.
Su trabajo está orientado a la formación deportiva y humana de niños, adolescentes y adultos, con especial énfasis en valores como el respeto, la disciplina, la perseverancia, el autocontrol y la superación personal.
El proyecto deportivo es liderado por el Maestro Ezequiel Unzien (VII Dan), quien integró la Selección Argentina, participó en nueve Campeonatos Mundiales, fue Bi-Campeón Mundial y formó a múltiples campeones nacionales e internacionales.
Datos de la XII Copa Mendoza de Taekwondo
XII Copa Provincia de Mendoza de Taekwon-Do ITF
- Fecha: sábado 12 de septiembre
- Hora de inicio: 09 hs.
- Lugar: Estadio Dr. Vicente Polimeni, Las Heras, Mendoza
- Organizador: Asociación Profesional de Taekwon-Do (APTa)
- Modalidades: Formas y Lucha
- Delegaciones: Mendoza, Buenos Aires, Neuquén y Chile
- Participantes: más de 400 competidores
- Contacto: Asociación Profesional de Taekwon-Do (APTa): Instagram y Facebook: APTa Mendoza. Sitio web: apta-itf.com
(Notas y contacto de Prensa: Juan Stagnoli 2616841376 - Laura Portillo 2615751416)
En pocas palabras
- Copa Mendoza: Se realizará en Las Heras la XII edición de Taekwondo ITF con más de 400 competidores.
- Tecnología propia: Se utilizará TKDPlay para optimizar la gestión y seguimiento del torneo en tiempo real.
- Organización: La Asociación Profesional de Taekwon-Do (APTa) promueve valores y el crecimiento de la disciplina en Mendoza.