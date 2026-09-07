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TORNEO INTERNACIONAL

Se disputa en Las Heras la Copa Mendoza de Taekwondo ITF

Este próximo fin de semana -12 de septiembre- se disputará en el estadio Vicente Polimeni la Copa Mendoza de Taekwondo ITF con más de 400 inscriptos

Raúl Adriazola
Por Raúl Adriazola [email protected]
El estadio Polimeni de Las Heras será sede de la XII Copa Mendoza de Taekwondo.

El estadio Polimeni de Las Heras será sede de la XII Copa Mendoza de Taekwondo.

El estadio Vicente Polimeni de la Municipalidad de Las Heras será escenario de una nueva edición de la Copa Mendoza de Taekwondo ITF. El próximo sábado 12 de septiembre reunirá a más de 400 competidores de este arte marcial en el Estadio Vicente Polimeni.

La competencia de este antiguo arte marcial coreana comenzará a las 9 del sábado, con la participación de delegaciones de Mendoza, Buenos Aires, Neuquén y Chile.

La Copa Mendoza de Taekwondo tendrá su 12ª edición en Las Heras

La XII Copa Provincia de Mendoza de Taekwon-Do ITF es organizada por la Asociación Profesional de Taekwon-Do (APTa) y contará con competencias en las modalidades de Formas y Lucha. El torneo reunirá a participantes de distintas edades, desde niños y adolescentes hasta adultos.

Con más de doce ediciones consecutivas, la competencia se encuentra entre los eventos más importantes del calendario de Taekwon-Do ITF en la región. Su objetivo es generar un espacio de competencia deportiva, promover la formación en valores y contribuir al crecimiento de la disciplina en Mendoza.

Moderna tecnolog&iacute;a para evaluar y puntuar en la Copa Provincia de Mendoza de Taekwondo.

Moderna tecnología para evaluar y puntuar en la Copa Provincia de Mendoza de Taekwondo.

Una competencia con tecnología propia

La edición volverá a incorporar TKDPlay, un sistema de gestión de competencias desarrollado por el Maestro Ezequiel Unzien (VII Dan) para optimizar la organización de torneos de Taekwon-Do ITF.

A través de la plataforma, los competidores podrán consultar sus llaves, conocer el área en la que participarán, acceder a los horarios estimados de cada instancia y seguir el desarrollo del torneo en tiempo real. Familiares, entrenadores y espectadores también podrán consultar la información desde sus dispositivos.

M&aacute;s de 400 artistas marciales competir&aacute;n en Las Heras este pr&oacute;ximo s&aacute;bado.

Más de 400 artistas marciales competirán en Las Heras este próximo sábado.

El sistema permitirá además acceder a los resultados obtenidos por cada participante una vez finalizada la competencia, incluyendo las posiciones alcanzadas y el recorrido realizado durante la jornada.

TKDPlay surgió a partir de la experiencia de Unzien en competencias provinciales, nacionales e internacionales, incluidos múltiples Campeonatos Mundiales. Luego de varias ediciones de implementación y perfeccionamiento, la plataforma se convirtió en uno de los elementos distintivos de la Copa Provincia de Mendoza.

APTa, más de 15 años formando deportistas

La Asociación Profesional de Taekwon-Do (APTa) cuenta con más de 15 años de trayectoria en Mendoza y actualmente desarrolla actividades en 18 centros de entrenamiento ubicados en Ciudad, Godoy Cruz, Las Heras, Maipú, Luján de Cuyo, San Martín, Junín y Rivadavia.

El estadio Polimeni vuelve a ser sede de la Copa Provincia de Mendoza de Taekwondo.

El estadio Polimeni vuelve a ser sede de la Copa Provincia de Mendoza de Taekwondo.

Su trabajo está orientado a la formación deportiva y humana de niños, adolescentes y adultos, con especial énfasis en valores como el respeto, la disciplina, la perseverancia, el autocontrol y la superación personal.

El proyecto deportivo es liderado por el Maestro Ezequiel Unzien (VII Dan), quien integró la Selección Argentina, participó en nueve Campeonatos Mundiales, fue Bi-Campeón Mundial y formó a múltiples campeones nacionales e internacionales.

Datos de la XII Copa Mendoza de Taekwondo

XII Copa Provincia de Mendoza de Taekwon-Do ITF

  • Fecha: sábado 12 de septiembre
  • Hora de inicio: 09 hs.
  • Lugar: Estadio Dr. Vicente Polimeni, Las Heras, Mendoza
  • Organizador: Asociación Profesional de Taekwon-Do (APTa)
  • Modalidades: Formas y Lucha
  • Delegaciones: Mendoza, Buenos Aires, Neuquén y Chile
  • Participantes: más de 400 competidores
  • Contacto: Asociación Profesional de Taekwon-Do (APTa): Instagram y Facebook: APTa Mendoza. Sitio web: apta-itf.com

(Notas y contacto de Prensa: Juan Stagnoli 2616841376 - Laura Portillo 2615751416)

En pocas palabras

  • Copa Mendoza: Se realizará en Las Heras la XII edición de Taekwondo ITF con más de 400 competidores.
  • Tecnología propia: Se utilizará TKDPlay para optimizar la gestión y seguimiento del torneo en tiempo real.
  • Organización: La Asociación Profesional de Taekwon-Do (APTa) promueve valores y el crecimiento de la disciplina en Mendoza.
Resumen generado por Thinkindot AI

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