Se disputa en Las Heras la Copa Mendoza de Taekwondo ITF

Con más de doce ediciones consecutivas, la competencia se encuentra entre los eventos más importantes del calendario de Taekwon-Do ITF en la región. Su objetivo es generar un espacio de competencia deportiva, promover la formación en valores y contribuir al crecimiento de la disciplina en Mendoza.

Moderna tecnología para evaluar y puntuar en la Copa Provincia de Mendoza de Taekwondo.

Una competencia con tecnología propia

La edición volverá a incorporar TKDPlay, un sistema de gestión de competencias desarrollado por el Maestro Ezequiel Unzien (VII Dan) para optimizar la organización de torneos de Taekwon-Do ITF.

A través de la plataforma, los competidores podrán consultar sus llaves, conocer el área en la que participarán, acceder a los horarios estimados de cada instancia y seguir el desarrollo del torneo en tiempo real. Familiares, entrenadores y espectadores también podrán consultar la información desde sus dispositivos.

Más de 400 artistas marciales competirán en Las Heras este próximo sábado.

El sistema permitirá además acceder a los resultados obtenidos por cada participante una vez finalizada la competencia, incluyendo las posiciones alcanzadas y el recorrido realizado durante la jornada.

TKDPlay surgió a partir de la experiencia de Unzien en competencias provinciales, nacionales e internacionales, incluidos múltiples Campeonatos Mundiales. Luego de varias ediciones de implementación y perfeccionamiento, la plataforma se convirtió en uno de los elementos distintivos de la Copa Provincia de Mendoza.

APTa, más de 15 años formando deportistas

La Asociación Profesional de Taekwon-Do (APTa) cuenta con más de 15 años de trayectoria en Mendoza y actualmente desarrolla actividades en 18 centros de entrenamiento ubicados en Ciudad, Godoy Cruz, Las Heras, Maipú, Luján de Cuyo, San Martín, Junín y Rivadavia.

El estadio Polimeni vuelve a ser sede de la Copa Provincia de Mendoza de Taekwondo.

Su trabajo está orientado a la formación deportiva y humana de niños, adolescentes y adultos, con especial énfasis en valores como el respeto, la disciplina, la perseverancia, el autocontrol y la superación personal.

El proyecto deportivo es liderado por el Maestro Ezequiel Unzien (VII Dan), quien integró la Selección Argentina, participó en nueve Campeonatos Mundiales, fue Bi-Campeón Mundial y formó a múltiples campeones nacionales e internacionales.

Datos de la XII Copa Mendoza de Taekwondo

XII Copa Provincia de Mendoza de Taekwon-Do ITF

Fecha : sábado 12 de septiembre

: sábado 12 de septiembre Hora de inicio : 09 hs.

: 09 hs. Lugar : Estadio Dr. Vicente Polimeni, Las Heras, Mendoza

: Estadio Dr. Vicente Polimeni, Las Heras, Mendoza Organizador : Asociación Profesional de Taekwon-Do (APTa)

: Asociación Profesional de Taekwon-Do (APTa) Modalidades : Formas y Lucha

: Formas y Lucha Delegaciones : Mendoza, Buenos Aires, Neuquén y Chile

: Mendoza, Buenos Aires, Neuquén y Chile Participantes : más de 400 competidores

: más de 400 competidores Contacto: Asociación Profesional de Taekwon-Do (APTa): Instagram y Facebook: APTa Mendoza. Sitio web: apta-itf.com

(Notas y contacto de Prensa: Juan Stagnoli 2616841376 - Laura Portillo 2615751416)