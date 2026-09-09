Lasaigues y Gattiker, las leyendas del pádel de los 90 vuelven a representar a la Argentina en lo más alto

La presencia de ambos busca garantizar un nivel altamente competitivo en la pista, al tiempo que apela al prestigio histórico y a la identidad del país emisor de campeones.

El retorno de la célebre dupla remite de inmediato a la época dorada en la que el pádel comenzó su expansión internacional. Lasaigues y Gattiker unieron sus caminos en 1992 y ejercieron un dominio absoluto en el circuito durante cinco temporadas consecutivas, manteniéndose en el primer puesto del ranking mundial hasta 1996.

Gattiker y Lasaigues se convirtieron en una pareja de pádel que marcaron una era.

Del primer título de pádel la historia al tricampeonato

La huella de este binomio quedó registrada en los libros de historia desde el primer certamen internacional. En el Campeonato del Mundo de 1992, realizado en Madrid y Sevilla, se consagraron como los primeros campeones de la historia tanto en la modalidad por Selecciones como en el torneo por Parejas.

Dos años más tarde, en Mendoza 1994, ratificaron su supremacía adjudicándose su segundo título consecutivo.

El ciclo de la icónica pareja alcanzó su punto máximo en Madrid 1996, cuando conquistaron un tricampeonato por parejas histórico que terminó de establecer el estándar del profesionalismo en los años noventa.

Parque Roca y Lasaigues Pádel Canning serán las dos sedes que recibirán al FIP Senior World Cup.

32 selecciones, representando a sus países en cinco categorías —+40, +45, +50, +55 y +60— llegarán a Buenos Aires para competir por la gloria mundial.#SomosAPA #FIPSeniorWorldCup pic.twitter.com/hrLS9x50OO — Asociación Pádel Argentino (APA) (@Padel_APA) August 25, 2026

Luego de tomar rumbos distintos en las canchas, la vigencia de ambos atletas permaneció intacta. Lasaigues continuó ampliando su palmarés de trofeos hasta transformarse en una referencia central para el entrenamiento y desarrollo del pádel, mientras que Gattiker agrandó su cosecha personal al obtener en 1998 su cuarto Mundial por parejas al lado de Cristian Gutiérrez.

La Selección argentina afrontará un doble desafío al intentar revalidar el título conquistado en 2024 en La Nucía. Para lograrlo, el cuerpo técnico conformó un plantel que combina la jerarquía de las leyendas con la fuerza de figuras clave que brillaron en los años posteriores.