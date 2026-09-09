Tercer ciclo en marcha: Rubén Darío Insúa fue presentado en San Lorenzo

"En esta profesión nunca se sabe cuándo podés volver. La continuidad en un lugar o no a veces no es lineal, pasaron un poco más de dos años para volver. Me llamaron la semana anterior, yo estaba fuera del país. Llegué el domingo por la mañana y el domingo a la tarde ya estaba cerrado el acuerdo", contó Rubén Darío Insúa en conferencia de prensa.

"Tuve algunas ofertas de trabajo del exterior que deseché", reveló el flamante DT de San Lorenzo, haciendo alusión a la prioridad que le dio al hecho de volver al club.

Sobre los entrenamientos y lo que se le viene en esta nueva etapa en el Ciclón, Insúa aseguró: "Van tres entrenamientos nomás, pero vi buena química y energía. Que el equipo haya ganado mejora la confianza, la autoestima. Quedan ocho partidos por delante y vamos a tratar de conseguir, con ensayos y entrenamiento, ser competitivos".

San Lorenzo se encuentra actualmente décimo en la tabla de posiciones de la Zona A, con 10 puntos producto de tres victorias, un empate y cuatro derrotas. Además, se encuentra en el puesto 20 de 30 en la Tabla Anual, a seis unidades del último clasificado a la Copa Sudamericana 2027, Belgrano.

En ese sentido, sobre los objetivos de generar un equipo competitivo que ingrese a los playoffs del Clausura y se ilusione con meterse en una copa internacional, Insúa acotó: "El plantel está con ganas de trabajar. Fuimos programando en estos tres días algunas cosas, pero es muy poco tiempo aún. Buscaremos recuperar cinco o seis jugadores que están lesionados".

San Lorenzo visitará a Independiente en Avellaneda el próximo domingo 13 de septiembre, desde las 19.15, por la novena fecha del Torneo Clausura.