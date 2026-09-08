Emiliano Buendía dijo presente en el triunfo del Aston Villa debutando en la Champions League

John McGinn (7) abrió la cuenta y el partido para el triunfo del Aston Villa en su debut en la Champions League.

Aston Villa vs. Brujas: un duelo a pura adrenalina

El partido fue una muestra de pura ambición ofensiva por parte de los belgas e ingleses, y muestra de ello fue que apenas habían pasado 20 minutos cuando ya se habían convertido tres de los cinco goles en total que arrojó el encuentro.

Los Villanos arrancaron con todo y se pusieron rápido en ventaja con el gol de John McGinn. Sin embrago, desaprovecharon varias oportunidades para estirar cifras. En un descuido, el Bujas fue práctico y puso la igualdad.

Esto hizo reaccionar al Aston Villa, que volvió a la carga, y tras una acometida de Joao Gomes, la asistencia de éste le llegó al marplatense Emiliano Buendía, que puso el 2 a 1 visitante. Antes de cerrar la etapa, Jakson puso el tranquilizador 3-1.

Lo mejor llegó en el complemento, donde fue un verdadero duelo de ida y vuelta, donde los locales descontaron con un penal de Nicolo Tresoldi y estuvieron muy cerca de igualar. La contra de los ingleses estuvo vigente y también tuvo chances de estirar la ventaja antes del final.