Este lunes tuvo su debut copero el Aston Villa de los argentinos Emiliano Buendía y Alejandro Garnacho, donde el primero anotó uno de los tres tantos con que los Villeros se impusieron por 3 a 2 al Brujas en el Jan Breydelstadion de Bélgica en primer partido de la UEFA Champions League.
Emiliano Buendía dijo presente en el triunfo del Aston Villa debutando en la Champions League
El volante ofensivo argentino Emiliano Buendía anotó uno de los goles con que el Aston Villa se impuso de visitante al Brujas por la Champions League
En el primer tiempo los goles fueron obra de John McGinn, a los 11' (Aston Villa); Hugo Vetlesen, 19' (Brujas); 22', Emiliano Buendía (Aston Villa), y 43' Nicolas Jackson (Aston Villa. A los 61' descontó Nicolo Tresoldi, de penal (Brujas).
Alejandro Garnacho estuvo en el banco de suplentes y no ingresó.
Aston Villa vs. Brujas: un duelo a pura adrenalina
El partido fue una muestra de pura ambición ofensiva por parte de los belgas e ingleses, y muestra de ello fue que apenas habían pasado 20 minutos cuando ya se habían convertido tres de los cinco goles en total que arrojó el encuentro.
Los Villanos arrancaron con todo y se pusieron rápido en ventaja con el gol de John McGinn. Sin embrago, desaprovecharon varias oportunidades para estirar cifras. En un descuido, el Bujas fue práctico y puso la igualdad.
Esto hizo reaccionar al Aston Villa, que volvió a la carga, y tras una acometida de Joao Gomes, la asistencia de éste le llegó al marplatense Emiliano Buendía, que puso el 2 a 1 visitante. Antes de cerrar la etapa, Jakson puso el tranquilizador 3-1.
Lo mejor llegó en el complemento, donde fue un verdadero duelo de ida y vuelta, donde los locales descontaron con un penal de Nicolo Tresoldi y estuvieron muy cerca de igualar. La contra de los ingleses estuvo vigente y también tuvo chances de estirar la ventaja antes del final.
En pocas palabras
- Emiliano Buendía: El volante argentino marcó un gol en la victoria de Aston Villa 3-2 sobre Brujas por la Champions League.
- Debut copero: Aston Villa, con Buendía de titular, inició su participación en la UEFA Champions League con un triunfo.
- Desarrollo del partido: El encuentro fue dinámico, con cinco goles en los primeros 61 minutos, sellando la victoria inglesa.