En un año muy especial para Lamine Yamal, campeón mundial con la Selección de España y de la Liga de España con el Barcelona, se mostró "contento" con la nominación al Balón de Oro, junto a sus compañeros Pau Cubarsí y Rodri Hernández, y los argentinos Lionel Messi y Lautaro Martínez, entre el total de 30.
Lamine Yamal se subió al pony y dijo que "no va a suplicar nada" para ganar el Balón de Oro
Uno de los nominados y máximo candidatos a ganar el Balón de Oro 2026, Lamine Yamal, del Barcelona FC, consideró que está "en un nivel increíble"
El juvenil delantero de 19 años dio muestras de autosuficiencia al considerarse "en un nivel increíble" en esta temporada, y confesó este lunes en la conferencia de prensa previa al debut del Barça en la Champions League, que no va a "suplicar nada" para llevarse el premio de la revista France Football al mejor jugador de la temporada.
La nominación de Lamine Yamal al Balón de Oro
Lamine Yamal fue seleccionado entre los 30 nominados a quedarse con el trofeo, entre los que también se encuentran sus compañeros de equipo Pau Cubarsí y Rodri Hernández y donde están los únicos argentinos: Lionel Messi y Lautaro Martínez.
En la conferencia de prensa previa al encuentro contra el Feyenoord neerlandés e este martes, desde las 13:30, Lamine Yamal habló de sus posibilidades de quedarse con su primer Balón de Oro: afirmó que no "hará campaña" mediática para ganar el premio, ya que se siente "muy contento" con su rendimiento en toda la temporada, confiando en que "todos lo vieron".
Además, el nominado al premio Kopa, al mejor jugador Sub 21 del mundo, el que ha ganado en dos ocasiones anteriores, remarcó la importancia de haber sido campeón del mundo con el seleccionado español y haber alzado LaLiga de España representando al Barcelona.
En 2025 se convirtió en el único futbolista en conquistar de forma consecutiva el Trofeo Kopa, y obtuvo también el Balón de Plata como segundo mejor jugador del mundo, confiando en que este año logará en esta premiación, a realizarse en octubre próximo, el máximo premio, el Balon de Oro.
En pocas palabras
- Lamine Yamal: El juvenil del Barcelona se considera en un nivel increíble y no suplicará por el Balón de Oro.
- Nominación: Fue seleccionado entre los 30 candidatos al premio, junto a compañeros y estrellas argentinas como Messi y Lautaro.
- Logros: El futbolista ya se consagró campeón mundial con España y de LaLiga con su club.