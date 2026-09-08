Lamine Yamal se subió al pony y dijo que "no va a suplicar nada" para ganar el Balón de Oro

En la conferencia de prensa previa al encuentro contra el Feyenoord neerlandés e este martes, desde las 13:30, Lamine Yamal habló de sus posibilidades de quedarse con su primer Balón de Oro: afirmó que no "hará campaña" mediática para ganar el premio, ya que se siente "muy contento" con su rendimiento en toda la temporada, confiando en que "todos lo vieron".

Además, el nominado al premio Kopa, al mejor jugador Sub 21 del mundo, el que ha ganado en dos ocasiones anteriores, remarcó la importancia de haber sido campeón del mundo con el seleccionado español y haber alzado LaLiga de España representando al Barcelona.

En 2025 se convirtió en el único futbolista en conquistar de forma consecutiva el Trofeo Kopa, y obtuvo también el Balón de Plata como segundo mejor jugador del mundo, confiando en que este año logará en esta premiación, a realizarse en octubre próximo, el máximo premio, el Balon de Oro.