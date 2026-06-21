Lamine Yamal marcó su primer gol en un Mundial y superó a Lionel Messi en una histórica estadística

No obstante, el astro argentino logró marcar su primer gol mundialista con 18 años y 357 días, 13 días después que Yamal, por lo que quedó detrás en la lista de goleadores jóvenes.

Yamal superó a Lionel Messi que convirtió en su debut mundialista en 2006.

De igual manera el actual 10 del Barcelona no lidera el ranking de los goleadores juveniles en un Mundial ya que el podio está liderado por Pelé mientras que tampoco es el español más joven en marcar porque Gabi lo hizo en Qatar 2022 frente a Costa Rica con 18 años y 110 días.

La lista que ahora integra Lamine Yamal

Lionel Messi cayó dos puestos en el ranking de goleadores juveniles en los mundiales porque en este Mundial el senegalés Ibrahim Mbaye convirtió con 18 años y 145 días cuando su selección cayó 3 a 1 frente a Francia por la fecha 1 y ahora el español también marcó con menos edad que el argentino.

De esta manera Messi está ubicado en el octavo puesto mientras que Lamine Yamal se quedó con la séptima posición.