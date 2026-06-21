Lamine Yamal marcó su primer gol en un Mundial y superó a Lionel Messi en una histórica estadística

No obstante, el astro argentino logró marcar su primer gol mundialista con 18 años y 357 días, 13 días después que Yamal, por lo que quedó detrás en la lista de goleadores jóvenes.
Yamal superó a Lionel Messi que convirtió en su debut mundialista en 2006.
De igual manera el actual 10 del Barcelona no lidera el ranking de los goleadores juveniles en un Mundial ya que el podio está liderado por Pelé mientras que tampoco es el español más joven en marcar porque Gabi lo hizo en Qatar 2022 frente a Costa Rica con 18 años y 110 días.
La lista que ahora integra Lamine Yamal
Lionel Messi cayó dos puestos en el ranking de goleadores juveniles en los mundiales porque en este Mundial el senegalés Ibrahim Mbaye convirtió con 18 años y 145 días cuando su selección cayó 3 a 1 frente a Francia por la fecha 1 y ahora el español también marcó con menos edad que el argentino.
De esta manera Messi está ubicado en el octavo puesto mientras que Lamine Yamal se quedó con la séptima posición.
- Pelé (Brasil)– 17 años y 239 días (Suecia 1958)
- Manuel Rosas (México)– 18 años y 93 días (Uruguay 1930).
- Gavi (España)– 18 años y 110 días (Qatar 2022).
- Mbaye (Senegal) - 18 años y 145 días (México, Estados Unidos y Canadá 2026).
- Michael Owen (Inglaterra) – 18 años y 190 días (Francia 1998).
- Nicolae Kovács (Rumania) – 18 años y 197 días (Uruguay 1930).
- Dmitri Sychev (Rusia) – 18 años y 231 días (Corea-Japón 2002).
- Lamine Yamal (España)- 18 años y 344 días (México, Estados Unidos y Canadá 2026).
- Lionel Messi (Argentina) – 18 años y 357 días (Alemania 2006).
- Julian Green (Estados Unidos) – 19 años y 25 días (Brasil 2014).