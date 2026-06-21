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Dejó atrás a Lio

Lamine Yamal marcó su primer gol en un Mundial y superó a Lionel Messi en una histórica estadística

España goleó 4 a 0 a Arabia Saudita y Lamine Yamal abrió el marcador superando al astro argentino con un registro histórico

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Lamine Yamal celebra su primer gol en un Mundial.

Lamine Yamal celebra su primer gol en un Mundial.

Lamine Yamal sufrió la rotura en el bíceps femoral de la pierna izquierda a finales de abril por lo que no pudo debutar en el Mundial como titular. Fue así que ingresó en el minuto 71 en el partido entre España y Cabo Verde por la fecha 1 y no logró convertir.

Su recuperación le permitió ser de la partida en el encuentro con Arabia Saudita y en tan solo 10 minutos abrió el marcador para que la Roja deje atrás los rumores en torno al mal funcionamiento del equipo y de esta manera logró superar a Lionel Messi en un registro histórico.

Lamine Yamal superó a Lionel Messi

El delantero español convirtió su primer gol en un Mundial en el match contra Arabia Saudita con 18 años y 344 días mientras que Lionel Messi hizo lo propio en Alemania 2006 luego de ingresar desde el banco de suplentes en el partido que la Selección argentina venció a Serbia y Montenegro por 6 a 0.

No obstante, el astro argentino logró marcar su primer gol mundialista con 18 años y 357 días, 13 días después que Yamal, por lo que quedó detrás en la lista de goleadores jóvenes.

Yamal super&oacute; a Lionel Messi que convirti&oacute; en su debut mundialista en 2006.

Yamal superó a Lionel Messi que convirtió en su debut mundialista en 2006.

De igual manera el actual 10 del Barcelona no lidera el ranking de los goleadores juveniles en un Mundial ya que el podio está liderado por Pelé mientras que tampoco es el español más joven en marcar porque Gabi lo hizo en Qatar 2022 frente a Costa Rica con 18 años y 110 días.

La lista que ahora integra Lamine Yamal

Lionel Messi cayó dos puestos en el ranking de goleadores juveniles en los mundiales porque en este Mundial el senegalés Ibrahim Mbaye convirtió con 18 años y 145 días cuando su selección cayó 3 a 1 frente a Francia por la fecha 1 y ahora el español también marcó con menos edad que el argentino.

De esta manera Messi está ubicado en el octavo puesto mientras que Lamine Yamal se quedó con la séptima posición.

  1. Pelé (Brasil)– 17 años y 239 días (Suecia 1958)
  2. Manuel Rosas (México)– 18 años y 93 días (Uruguay 1930).
  3. Gavi (España)– 18 años y 110 días (Qatar 2022).
  4. Mbaye (Senegal) - 18 años y 145 días (México, Estados Unidos y Canadá 2026).
  5. Michael Owen (Inglaterra) – 18 años y 190 días (Francia 1998).
  6. Nicolae Kovács (Rumania) – 18 años y 197 días (Uruguay 1930).
  7. Dmitri Sychev (Rusia) – 18 años y 231 días (Corea-Japón 2002).
  8. Lamine Yamal (España)- 18 años y 344 días (México, Estados Unidos y Canadá 2026).
  9. Lionel Messi (Argentina) – 18 años y 357 días (Alemania 2006).
  10. Julian Green (Estados Unidos) – 19 años y 25 días (Brasil 2014).

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