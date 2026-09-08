Entre 30 candidatos solo hay 2 argentinos nominados al Balón de Oro 2026: de quiénes se trata

Es así que ha sido candidato 17 veces, ganando ocho ediciones del Balón de Oro.
Por su lado, Lautaro Martínez volvió a ser nominado tras dos años de ausencia; el Toro viene de ser figura en el Inter mientras que no desentonó en la cita mundialista, aunque no logró ser el goleador que nos tiene acostumbrados.
La ceremonia de premiación se realizará el lunes 26 de octubre en Londres, Inglaterra, a partir de las 21 (hora de Argentina); la sede fue elegida en honor a Sir Stanley Matthews, el primer ganador del galardón.
Lautaro Martínez volvió a ser nominado al Balón de Oro tras dos años.
Todos los nominados al Balón de Oro 2026
- Jude Bellingham (Inglaterra/Real Madrid)
- Pau Cubarsí (España/Barcelona)
- Marc Cucurella (España/Chelsea – Real Madrid)
- Ousmane Dembelé (Francia/PSG)
- Luis Díaz (Colombia/Bayern Múnich)
- Bruno Fernandes (Portugal/Manchester United)
- Erling Haaland (Noruega/Manchester City)
- Gabriel Magalhaes (Brasil/Arsenal)
- Harry Kane (Inglaterra/Bayern Múnich)
- Hakimi (Marruecos/PSG)
- Khvicha Kvaratskhelia (Georgia/PSG)
- Lamine Yamal (España/Barcelona)
- Sadio Mané (Senegal/Al-Nassr)
- Marquinhos (Brasil/PSG)
- Lautaro Martínez (Argentina/Racing)
- Kylian Mbappé (Francia/Real Madrid)
- Nuno Mendes (Portugal/PSG)
- Lionel Messi (Argentina/Inter Miami)
- Joao Neves (Portugal/PSG)
- Michael Olise (Francia/Bayern Múnich)
- Julián Quiñones (México/Al-Qadsiah)
- William Pacho (Ecuador/PSG)
- Declan Rice (Inglaterra/Arsenal)
- Rodri (España/Manchester City – Barcelona)
- Ferrán Torres (España/Barcelona – PSG)
- Dayot Upamecano (Francia/Bayern Múnich)
- Fabián Ruiz (España/PSG)
- William Saliba (Francia/Arsenal)
- Vitinha (Portugal/PSG)
- Vinícius Jr (Brasil/Real Madrid)