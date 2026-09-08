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La ceremonia es el 26 de octubre

Entre 30 candidatos solo hay 2 argentinos nominados al Balón de Oro 2026: de quiénes se trata

La prestigiosa revista Football France anunció quiénes son los 30 futbolístas que pueden llegar a ganar el Balón de Oro

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
El Balón de Oro ya tiene a sus nominados.

El Balón de Oro ya tiene a sus nominados.

La revista francesa France Football dio a conocer los 30 candidatos al Balón de Oro 2026, una lista que solo incluye a dos argentinos. La situación no sorprende ya que, a pesar de que la Selección argentina alcanzó la final del Mundial, ningún futbolista fuera de los nominades logró igualar el nivel de Qatar, lo que podía servir como parámetro.

De esta manera en la lista quedaron seleccionados Lionel Messi y Lautaro Martínez; quedando por fuera grandes rendimientos mundialistas como el de Lisandro Martínez y Enzo Fernández.

Lionel Messi se vuelve a vestir de gala para asistir al Bal&oacute;n de Oro.

Lionel Messi se vuelve a vestir de gala para asistir al Balón de Oro.

Lionel Messi ha sido nominado para el Balón de Oro en 17 oportunidades

El astro argentino tiene 39 años y volverá a competir por el premio individual más prestigioso del mundo ya que registó entre el Inter Miami y la Selección argentina, 31 goles y 16 asistencias en 35 partidos.

Es así que ha sido candidato 17 veces, ganando ocho ediciones del Balón de Oro.

Por su lado, Lautaro Martínez volvió a ser nominado tras dos años de ausencia; el Toro viene de ser figura en el Inter mientras que no desentonó en la cita mundialista, aunque no logró ser el goleador que nos tiene acostumbrados.

La ceremonia de premiación se realizará el lunes 26 de octubre en Londres, Inglaterra, a partir de las 21 (hora de Argentina); la sede fue elegida en honor a Sir Stanley Matthews, el primer ganador del galardón.

Lautaro Mart&iacute;nez volvi&oacute; a ser nominado al Bal&oacute;n de Oro tras dos a&ntilde;os.

Lautaro Martínez volvió a ser nominado al Balón de Oro tras dos años.

Todos los nominados al Balón de Oro 2026

  • Jude Bellingham (Inglaterra/Real Madrid)
  • Pau Cubarsí (España/Barcelona)
  • Marc Cucurella (España/Chelsea – Real Madrid)
  • Ousmane Dembelé (Francia/PSG)
  • Luis Díaz (Colombia/Bayern Múnich)
  • Bruno Fernandes (Portugal/Manchester United)
  • Erling Haaland (Noruega/Manchester City)
  • Gabriel Magalhaes (Brasil/Arsenal)
  • Harry Kane (Inglaterra/Bayern Múnich)
  • Hakimi (Marruecos/PSG)
  • Khvicha Kvaratskhelia (Georgia/PSG)
  • Lamine Yamal (España/Barcelona)
  • Sadio Mané (Senegal/Al-Nassr)
  • Marquinhos (Brasil/PSG)
  • Lautaro Martínez (Argentina/Racing)
  • Kylian Mbappé (Francia/Real Madrid)
  • Nuno Mendes (Portugal/PSG)
  • Lionel Messi (Argentina/Inter Miami)
  • Joao Neves (Portugal/PSG)
  • Michael Olise (Francia/Bayern Múnich)
  • Julián Quiñones (México/Al-Qadsiah)
  • William Pacho (Ecuador/PSG)
  • Declan Rice (Inglaterra/Arsenal)
  • Rodri (España/Manchester City – Barcelona)
  • Ferrán Torres (España/Barcelona – PSG)
  • Dayot Upamecano (Francia/Bayern Múnich)
  • Fabián Ruiz (España/PSG)
  • William Saliba (Francia/Arsenal)
  • Vitinha (Portugal/PSG)
  • Vinícius Jr (Brasil/Real Madrid)

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