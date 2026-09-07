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La Selección argentina Sub 19 de hockey sobre patines, con aporte mendocino, se prepara para el Mundial

La Selección argentina Sub 19 de hockey sobre patines, con el DT mendocino Esteban Tuco Ábalos, se prepara para los World Skate Games 2026 de Asunción, Paraguay

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
La Selección argentina Sub 19 de hockey sobre patines se prepara para el Mundial.

La Selección argentina Sub 19 de hockey sobre patines se prepara para el Mundial.

Foto: Comité Nacional Técnico de Hockey

La Selección argentina Sub 19 de hockey sobre patines, con el entrenador mendocino Esteban Tuco Ábalos a la cabeza, se prepara para los World Skate Games 2026 de Asunción, Paraguay. El equipo nacional jugó amistosos en San Juan y ahora disputará partidos en Mendoza para afinar la puesta a punto.

El equipo dirigido por el ex defensor albiceleste jugará este lunes a las 21 con Atlético San Martín en el Este, más precisamente en el estadio albirrojo, y este martes a las 20.30 se medirá con Andes Talleres en la pista azulgrana. Posteriormente el plantel argentino viajará a San Juan para culminar la preparación de cara al Mundial.

La Sub 19 albiceleste realiza su puesta a punto para el Mundial.

La Sub 19 albiceleste realiza su puesta a punto para el Mundial.

El conjunto nacional tiene en sus filas a dos jugadores de San Martín, Valentín Funes y Bautista Pascual y al hockista de Leonardo Murialdo Lucas Sottano.

Acompañan en el cuerpo técnico a Ábalos otros hombres nacidos en esta tierra, su ayudante el ex jugador Diego Gallina Guerrero, el preparador físico Juan Ignacio Gramari y el entrenador de arqueros el Rafa Ábalos, el hermano del Tuco y los sanjuaninos Sergio López Castro (el kinesiólogo) y Darío López (el utilero).

El camino de la Selección argentina Sub 19 de hockey sobre patines en el Mundial

Se conocieron los partidos que afrontará la Sub 19 en la primera fase de la Copa del Mundo. Debutará con Suiza el 4 de octubre a la 13.15 (hora de Argentina), un día después se medirá con España a las 20 y cerrará esa instancia enfrentando a Italia el 6 de octubre a las 15.30.

Argentina ganó la medalla de bronce en el torneo ecuménico Sub 19 que se jugó hace dos años en Novara, Italia.

La Albiceleste también tendrá presencia en el Mundial de Asunción con sus seleccionados de senior de varones -que fue subcampeón en el 2024 en Italia- y de senior de damas, que fue tercero en Novara, viene de jugar amistosos en Entre Ríos.

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