La Selección argentina Sub 19 de hockey sobre patines, con aporte mendocino, se prepara para el Mundial

Acompañan en el cuerpo técnico a Ábalos otros hombres nacidos en esta tierra, su ayudante el ex jugador Diego Gallina Guerrero, el preparador físico Juan Ignacio Gramari y el entrenador de arqueros el Rafa Ábalos, el hermano del Tuco y los sanjuaninos Sergio López Castro (el kinesiólogo) y Darío López (el utilero).

El camino de la Selección argentina Sub 19 de hockey sobre patines en el Mundial

Se conocieron los partidos que afrontará la Sub 19 en la primera fase de la Copa del Mundo. Debutará con Suiza el 4 de octubre a la 13.15 (hora de Argentina), un día después se medirá con España a las 20 y cerrará esa instancia enfrentando a Italia el 6 de octubre a las 15.30.

Argentina ganó la medalla de bronce en el torneo ecuménico Sub 19 que se jugó hace dos años en Novara, Italia.

La Albiceleste también tendrá presencia en el Mundial de Asunción con sus seleccionados de senior de varones -que fue subcampeón en el 2024 en Italia- y de senior de damas, que fue tercero en Novara, viene de jugar amistosos en Entre Ríos.