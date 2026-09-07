Cuál fue la charla motivacional de Ponzio con el plantel para que River levantara cabeza

Ponzio tiene los pies sobre la tierra

Leonardo Ponzio tiene los pies sobre la tierra. "Sería muy egoísta creer que todo es parte de uno, esto viene de principio de año y hoy se logró ganar dos partidos seguidos, algo que da confianza. Se convirtieron goles que dan confianza, pero recién van dos partidos", afirmó.

Luego Leo habló sobre el futuro al decir: "El tiempo lo van a dar los resultados, porque los resultados marcan. En el fútbol argentino se valora solo cuando el resultado es positivo, pero lo que ven ustedes es con los laterales altos, con jugadores de buen pie que siempre hubo en esta casa".

El “Millonario” mantiene el puntaje perfecto desde la asunción del exjugador, con una victoria previa en su visita a Banfield el domingo pasado, y ya trepó al noveno lugar de la zona B del Torneo Clausura 2026, con 10 puntos y muy cerca de la zona de playoffs.

Leonardo Ponzio se mostró tranquilo y satisfecho mientras da sus primeros pasos como entrenador principal, en un puesto que anteriormente había declarado que no se imaginaba estar, luego de un destacado triunfo en el estadio Monumental.

El árbitro Nicolás Ramírez perjudicó claramente a la Lepra, pero el Millonario logró un buen triunfo.