Fabrizio Sartori, tras la derrota de la Lepra: "Hay cosas para corregir, nos tenemos que reponer rápido"

El inicio de semestre de Independiente Rivadavia y el físico del equipo

La Lepra tuvo un arranque de semestre intenso. Jugó ocho partidos solo en el mes de agosto y, si bien quedó eliminado de la Copa Libertadores, el Azul intentó mantenerse luchando en todas las competencias (Tabla Anual, Copa Argentina y torneo local).

Pese a ese afán de competir, el equipo de Alfredo Berti tuvo algunos tropiezos en el torneo local como ante River, Belgrano y Sarmiento. Sobre esos compromisos, vitales en la lucha por la Tabla Anual, Fabrizio Sartori manifestó: "Obviamente que no nos gusta perder los partidos ni tampoco dejar puntos en el camino, pero son cosas del deporte. Nos tenemos que reponer rápido porque el fin de semana tenemos revancha".

Las lesiones en el plantel también fueron una consecuencia del desgaste que hizo Independiente Rivadavia en todos los frentes y, al respecto, el delantero opinó: "Perder jugadores importantes se siente, y más en este tipo de partidos. Venimos con mucho desgaste, con muchos minutos pero queda queda mirar para adelante".

Respecto a estado físico, en el cual le tocó salir de un desgarro, Fabrizio Sartori aseguró: "Me siento bien, tengo que que estar tranquilo y seguir ganando minutos. Hace bastante que no jugaba de titular, pero en lo personal y físicamente, me sentí bien".