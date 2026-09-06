Daniel Vila cargó contra Nicolás Ramírez tras la caída de Independiente Rivadavia: "El árbitro es un bandido"

"Si miramos la Copa Argentina, lo que hizo, que es de público conocimiento, no hace falta que lo diga yo, y además cómo dirigió hoy, donde inclinó la cancha todo el tiempo para un solo lado, el árbitro no quiero que nos dirija más, él y el jefe de los árbitros, Beligoy, es otro bandido", enfatizó el dirigente de la Lepra.

Daniel Vila criticó al árbitro Nicolás Ramírez.

Más adelante expresó: "El equipo estuvo muy bien, podríamos haber llegado al empate con ese tiro que pegó en el palo, pero bueno, es muy difícil dar vuelta un resultado cuando jugamos contra doce".

Sobre el final, expresó: "Da muchísima bronca, porque todo lo que se trabaja durante la semana, lo que trabaja el cuerpo técnico, los jugadores, después viene un pelotudo como este y hace desastres. Sabíamos, pero yo tenía la esperanza en el fondo que Ramírez se redimiera del papelón que hizo en la Copa Argentina el año pasado, pero no, se ve que no, es un caradura".