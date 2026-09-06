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Torneo Clausura

Daniel Vila cargó contra Nicolás Ramírez tras la caída de Independiente Rivadavia: "El árbitro es un bandido"

El titular de Independiente Rivadavia, Daniel Vila, criticó al juez Nicolás Ramírez tras la caída ante River en el estadio Monumental

Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga [email protected]
Daniel Vila criticó a Federico Beligoy y al árbitro Nicolás Ramírez tras la caída de Independiente Rivadavia.

Daniel Vila criticó a Federico Beligoy y al árbitro Nicolás Ramírez tras la caída de Independiente Rivadavia.

El presidente de Independiente Rivadavia, Daniel Vila, lanzó duras críticas este domingo contra el juez Nicolás Ramírez y contra el responsable de la dirección nacional del arbitraje, Federico Beligoy tras la caída 3 a 1 ante River, en el estadio Monumental, por la octava fecha del Torneo Clausura.

"Sí, hablé con los jugadores. ¿Cómo me voy después del partido? Voy a tratar de decirlo con prudencia, estoy muy caliente obviamente por el arbitraje, el único motivo, no con los jugadores, que la verdad jugaron un partidazo, no con el rival, que la verdad jugó un partidazo, pero el árbitro es un bandido, así lo digo con todas las letras", comenzó diciendo Vila a la prensa tras el partido.

Daniel Vila se fue muy caliente del Monumental con el arbitraje.

Daniel Vila se fue muy caliente del Monumental con el arbitraje.

Daniel Vila criticó a Nicolás Ramírez

Luego el dirigente azul se refirió a Ramírez. Es que en la final que la Lepra venció por penales a Argentinos Juniors en el 2025, este juez expulsó al DT de la Lepra, Alfredo Berti, tras un cruce con Hernán López Muñoz en un lateral y el jugador del Bicho no recibió la roja. También en ese partido el árbitro echó a otros dos jugadores del Azul.

"Si miramos la Copa Argentina, lo que hizo, que es de público conocimiento, no hace falta que lo diga yo, y además cómo dirigió hoy, donde inclinó la cancha todo el tiempo para un solo lado, el árbitro no quiero que nos dirija más, él y el jefe de los árbitros, Beligoy, es otro bandido", enfatizó el dirigente de la Lepra.

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Daniel Vila criticó al árbitro Nicolás Ramírez.

Más adelante expresó: "El equipo estuvo muy bien, podríamos haber llegado al empate con ese tiro que pegó en el palo, pero bueno, es muy difícil dar vuelta un resultado cuando jugamos contra doce".

Sobre el final, expresó: "Da muchísima bronca, porque todo lo que se trabaja durante la semana, lo que trabaja el cuerpo técnico, los jugadores, después viene un pelotudo como este y hace desastres. Sabíamos, pero yo tenía la esperanza en el fondo que Ramírez se redimiera del papelón que hizo en la Copa Argentina el año pasado, pero no, se ve que no, es un caradura".

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