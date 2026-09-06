Deportivo Maipú se reencontró con sus hinchas en calle Vergara ante Patronato

Brian Orosco fue citado en el Deportivo Maipú

El volante Brian Orosco fue citado para jugar ante Patronato. El jugador llegó proveniente de Godoy Cruz.

Gabriel Viglianti, el presidente del Deportivo Maipú, habló antes del partido con Patronato.

Los hinchas del Deportivo Maipú están ilusionados

Los seguidores del Cruzado están muy ilusionados con la buena campaña del equipo, que se ubica en zona de clasificación al Reducido.

Se confirmaron las tres próximas fechas que afrontará el Cruzado. Primero visitará a Almagro y luego tendrá dos fechas como local: ante Gimnasia y Esgrima de Jujuy y Temperley. A esta segunda rueda la cerrará como visitante frente a Tristán Suárez.

El equipo dirigido por Mariano Echeverría tendrá 27 puntos en juego para lograr el objetivo de volver a jugar el Reducido, que otorga el segundo ascenso a la Liga Profesional.

Los ocho partidos que le quedan al Deportivo Maipú