Inicio Ovación Fútbol Deportivo Maipú
Primera Nacional

Deportivo Maipú se reencontró con sus hinchas en calle Vergara ante Patronato

Deportivo Maipú juega ante Patronato en el Omar Higinio Sperdutti y sus hinchas vuelven a alentar al Cruzado tras la derrota con Colegiales, como visitante

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Deportivo Maipú tuvo un gran apoyo en calle Vergara.

Deportivo Maipú tuvo un gran apoyo en calle Vergara.

Foto: Axel Lloret/ Diario UNO

Tras la derrota ante Colegiales, como visitante, Deportivo Maipú se presenta domingo como local en el torneo de la Primera Nacional. En el estadio Omar Higinio Sperdutti, el Cruzado se reencontró con su público en el compromiso ante Patronato, por la 28 fecha del torneo de la Primera Nacional.

El Cruzado volvió a calle Vergara, donde acumula cinco partidos sin perder, con tres triunfos y dos empates. Fue el retorno a su estadio de calle Vergara tras la victoria 1 a 0 ante Quilmes, que fue la segunda seguida como local.

Los hinchas del Cruzado se hicieron presentes en calle Vergara.

Los hinchas del Cruzado se hicieron presentes en calle Vergara.

Se vio una buena convocatoria en calle Vergara para ver en acción al equipo de Mariano Echeverría.

Brian Orosco fue citado en el Deportivo Maipú

El volante Brian Orosco fue citado para jugar ante Patronato. El jugador llegó proveniente de Godoy Cruz.

Gabriel Viglianti, el presidente del Deportivo Maip&uacute;, habl&oacute; antes del partido con Patronato.

Gabriel Viglianti, el presidente del Deportivo Maipú, habló antes del partido con Patronato.

Los hinchas del Deportivo Maipú están ilusionados

Los seguidores del Cruzado están muy ilusionados con la buena campaña del equipo, que se ubica en zona de clasificación al Reducido.

Se confirmaron las tres próximas fechas que afrontará el Cruzado. Primero visitará a Almagro y luego tendrá dos fechas como local: ante Gimnasia y Esgrima de Jujuy y Temperley. A esta segunda rueda la cerrará como visitante frente a Tristán Suárez.

El equipo dirigido por Mariano Echeverría tendrá 27 puntos en juego para lograr el objetivo de volver a jugar el Reducido, que otorga el segundo ascenso a la Liga Profesional.

Los ocho partidos que le quedan al Deportivo Maipú

  1. Fecha 29- Almagro (V) domingo 12/9 - 15.30hs (de visitante)
  2. Fecha 30 Gimnasia y Esgrima de Jujuy (L) domingo 20/9 - 15.30hs (L)
  3. Fecha 31- Temperley (L) - domingo 27/9 - 16.30hs (L)
  4. Fecha 32- vs Nueva Chicago (V)
  5. Fecha 33- vs San Martín (SJ) (L)
  6. Fecha 34- vs Chacarita (V)
  7. Fecha 35- vs Güemes (L)
  8. Fecha 36- vs Tristán Suárez (V)

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas