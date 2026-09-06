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Se juntaron los argentinos

El Tata Martino le dio un abrazo paternal a Lionel Messi: "En dos meses le pasaron muchas cosas"

El empate entre Inter Miami y Atlanta United dejó una postal entre Tata Martino y Lionel Messi que está dando la vuelta al mundo

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Lionel Messi y Tata Martino en un abrazo que trasciende las camisetas.

Lionel Messi y Tata Martino en un abrazo que trasciende las camisetas.

Los últimos meses de Lionel Messi han estado cargados de gran emotividad teniendo en cuenta que disputó la Copa del Mundo mientras su padre enfrentaba una dura enfermedad; ahora el 10 decidió anunciar su retiro de la Selección argentina y el Tata Martino no había tenido la oportunidad de abrazarlo.

El escenario fue el Nu Stadium donde el Inter Miami juega de local y luego del empate 2 a 2 entre Las Garzas y Atlanta United el entrenador le dedicó unas sentidas palabras en conferencia de prensa.

Lionel Messi y Tata Martino compartieron equipo en 3 oportunidades.

Lionel Messi y Tata Martino compartieron equipo en 3 oportunidades.

El paternal abrazo de Tata Martino a Lionel Messi

El técnico argentino dirigió a Lionel Messi en el Barcelona, en la Selección argentina y en el Inter Miami: "En dos meses le pasaron muchas cosas, deportivas y, para mí, las más importantes, familiares".

Tenía ganas de darle ese abrazo por todas estas cuestiones. Tenía ganas de darle ese abrazo por todas estas cuestiones.

El Tata Martino ahora dirige al Atlanta United y el presente del club no es el mejor porque están en la penúltima ubicación de la Conferencia Este con 22 puntos mientras que la zona de repechaje a los playoffs está sobre la barrera de los 27 puntos.

En relación a la despedida de Lio en el conjunto nacional, expresó: "En algún punto somos egoístas y queremos seguir demandando que Leo esté con la camiseta. Pero, más allá de que todavía tiene camino por hacer acá en Inter, creo que llegó la etapa de disfrutar".

"Tiene una hermosa familia y me parece justo que, más allá de la tristeza de no verlo más con la camiseta argentina, podamos decirle que vaya a disfrutar que lo tiene merecido", concluyó el entrenador argentino.

Lionel Messi corri&oacute; de la mitad de la cancha para saludar a su ex entrenador.

Lionel Messi corrió de la mitad de la cancha para saludar a su ex entrenador.

Cuándo vuelve a jugar Lionel Messi

El Inter Miami volverá a jugar este miércoles ante Chicago Fire desde las 21.30 (hora de la Argentina) por la MLS. El sábado enfrentará a Nashville.

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