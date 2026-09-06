El Tata Martino le dio un abrazo paternal a Lionel Messi: "En dos meses le pasaron muchas cosas"

Tenía ganas de darle ese abrazo por todas estas cuestiones. Tenía ganas de darle ese abrazo por todas estas cuestiones.

El Tata Martino ahora dirige al Atlanta United y el presente del club no es el mejor porque están en la penúltima ubicación de la Conferencia Este con 22 puntos mientras que la zona de repechaje a los playoffs está sobre la barrera de los 27 puntos.

En relación a la despedida de Lio en el conjunto nacional, expresó: "En algún punto somos egoístas y queremos seguir demandando que Leo esté con la camiseta. Pero, más allá de que todavía tiene camino por hacer acá en Inter, creo que llegó la etapa de disfrutar".

"Tiene una hermosa familia y me parece justo que, más allá de la tristeza de no verlo más con la camiseta argentina, podamos decirle que vaya a disfrutar que lo tiene merecido", concluyó el entrenador argentino.

Lionel Messi corrió de la mitad de la cancha para saludar a su ex entrenador.

Cuándo vuelve a jugar Lionel Messi

El Inter Miami volverá a jugar este miércoles ante Chicago Fire desde las 21.30 (hora de la Argentina) por la MLS. El sábado enfrentará a Nashville.