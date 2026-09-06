Godoy Cruz le gana a San Miguel con goles de Pino y Cairus

El Tomba busca obtener su segundo triunfo seguido en el certamen. Viene de ganarle por 3 a 0 a San Telmo en el Feliciano Gambarte.

A los 7' Ramírez tiró al arco y la atajó Strumia.

El momento Messi en el estadio de San Miguel

a los 10 minutos se paró el partido entre el Trueno y el Tomba y la gente aplaudió al astro Lionel Messi, quien se retiró de la Selección argentina.

A los 25' se escapó solo Santiago Martínez, Alexis Cruz lo tomó del cuello y le cometió penal, que el goleador Martín Pino cambió por gol tras definir con un derechazo cruzado.

Hasta que a los 38' llegó el tiro libre de Poggi desde la derecha, la pelota pegó en el travesaño, bakó y entró, pero Cairus la empujó adentro del arco para asegurarla.