Godoy Cruz le gana a San Miguel con goles de Pino y Cairus

Godoy Cruz le gana 2 a 0 a San Miguel, este domingo en el estadio Malvinas Argentinas (cancha de San Miguel)m, en un partido correspondiente a la Zona A de la fecha 28 de la Primera Nacional.
Godoy Cruz juega este domingo ante San Miguel, como visitante, por la fecha 28 del torneo de la Primera Nacional
Godoy Cruz le gana 2 a 0 a San Miguel, este domingo en el estadio Malvinas Argentinas (cancha de San Miguel)m, en un partido correspondiente a la Zona A de la fecha 28 de la Primera Nacional.
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Martín Pino, de penal, abrió el marcador para el equipo dirigido por Pablo De Muner a los 29' del primer tiempo y a los 38' Vicente Poggi puso el segundo.
El Tomba busca obtener su segundo triunfo seguido en el certamen. Viene de ganarle por 3 a 0 a San Telmo en el Feliciano Gambarte.
A los 7' Ramírez tiró al arco y la atajó Strumia.
a los 10 minutos se paró el partido entre el Trueno y el Tomba y la gente aplaudió al astro Lionel Messi, quien se retiró de la Selección argentina.
A los 25' se escapó solo Santiago Martínez, Alexis Cruz lo tomó del cuello y le cometió penal, que el goleador Martín Pino cambió por gol tras definir con un derechazo cruzado.
Hasta que a los 38' llegó el tiro libre de Poggi desde la derecha, la pelota pegó en el travesaño, bakó y entró, pero Cairus la empujó adentro del arco para asegurarla.