La "planta de papel aluminio" que ilumina tu jardín, decora espacios pequeños y exige poco riego

Ante esta necesidad de opciones compactas pero de alto valor estético, la llamada planta de aluminio (Pilea cadierei) se consolidó como una alternativa insuperable en la decoración de interiores y galerías protegidas. Conocida popularmente como la "planta de papel aluminio", esta variedad destaca a simple vista por el patrón plateado de su follaje.

Esta planta es ideal para iluminar rincones oscuros.

Una planta que ilumina cualquier rincón

Lo más fascinante de esta planta no solo radica en su porte pequeño y denso, sino en la capacidad de sus hojas para capturar e intensificar la luz ambiental.