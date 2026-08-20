Deportivo Maipú afronta una gra semana luego de vencer a Godoy Cruz en el duelo de mendocinos por la Primera Nacional. La siguiente parada del Cruzado es ante Quilmes, el próximo domingo, por la fecha 26 del certamen.
Luego de vencer a Godoy Cruz, Deportivo Maipú prepara un cambio para recibir a Quilmes
Deportivo Maipú se medirá ante Quilmes el próximo domingo en el Omar Higinio Sperdutti
Para dicho encuentro, Mariano Echeverría prepara una variante respecto del equipo que venció al Expreso en el Feliciano Gambarte.
Deportivo Maipú se medirá ante Quilmes
De los once que saltaron al campo de juego el pasado sábado ante Godoy Cruz, solo uno dejaría la titularidad para darle paso a un futbolista que es habitual en el esquema de Mariano Echeverría. Se trata de Tiago Ferreyra quien ocupó el lugar de Arón Agüero en el compromiso ante el Bodeguero por la acumulación de tarjetas amarillas de este último.
Agüero es una pieza fundamental para el DT del Deportivo Maipú. El defensor de 23 años acumula 24 partidos en esta temporada y solo se ausentó ante el Tomba para purgar una fecha de suspensión por sobrecarga de amarillas.
La otra buena noticia que tiene el Cruzado es que Matías Viguet cumplió las tres fechas de suspensión que recibió ante Gimnasia y Tiro de Salta y podrá volver a ocupar un lugar en el banco de relevos.
El resto del equipo sería el mismo para enfrentar al Cervecero con: Nahuel Galardi; Lucas Faggioli, Santiago Paulini, Arón Agüero, Juan Pablo De la Reta; Mirko Bonfigli, Enzo Pérez, Juan Pablo Gobetto, Franco Saccone, Tomás Silva y Juan Cruz Giacone.
El Deportivo Maipú recibirá a Quilmes el próximo domingo, en el Omar Higinio Sperdutti, a partir de las 15.30 por la vigésimo sexta fecha del torneo de la Primera Nacional.
En pocas palabras
- Deportivo Maipú: Se medirá ante Quilmes el próximo domingo en el Omar Higinio Sperdutti.
- Cambios en el equipo: Mariano Echeverría prepara una variante respecto al último encuentro.
- Regreso clave: Matías Viguet cumplió su suspensión y podrá volver al banco de relevos.