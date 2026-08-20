Luego de vencer a Godoy Cruz, Deportivo Maipú prepara un cambio para recibir a Quilmes

Agüero es una pieza fundamental para el DT del Deportivo Maipú. El defensor de 23 años acumula 24 partidos en esta temporada y solo se ausentó ante el Tomba para purgar una fecha de suspensión por sobrecarga de amarillas.

Arón Agüero regresará a la titularidad en el Deportivo Maipú ante Quilmes.

La otra buena noticia que tiene el Cruzado es que Matías Viguet cumplió las tres fechas de suspensión que recibió ante Gimnasia y Tiro de Salta y podrá volver a ocupar un lugar en el banco de relevos.

El resto del equipo sería el mismo para enfrentar al Cervecero con: Nahuel Galardi; Lucas Faggioli, Santiago Paulini, Arón Agüero, Juan Pablo De la Reta; Mirko Bonfigli, Enzo Pérez, Juan Pablo Gobetto, Franco Saccone, Tomás Silva y Juan Cruz Giacone.

El Deportivo Maipú recibirá a Quilmes el próximo domingo, en el Omar Higinio Sperdutti, a partir de las 15.30 por la vigésimo sexta fecha del torneo de la Primera Nacional.