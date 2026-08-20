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Así quedó el cuadro parcial de los cuartos de final de la Copa Sudamericana

Ya hay cuatro clasificados para los cuartos de final de la Copa Sudamericana y aún quedan otros cuatro lugares por ocupar

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
River define su continuidad en la Copa Sudamericana el próximo miércoles.

River define su continuidad en la Copa Sudamericana el próximo miércoles.

El fútbol argentino quedó con dos equipos en la Copa Sudamericana tras la eliminación de Tigre a manos de Montevideo City Torque por 2 a 1 (3 a 1 en el global). Boca ya está en cuartos de final, con rival confirmado, mientras que River empató sin goles ante Independiente Santa Fe (debe disputar el partido de vuelta).

El panorama está en la mitad ya que hay cuatro conjuntos con el boleto en su poder, pero hay otro cuatro que están esperando a que se definan los partidos de vuelta para conseguir el ticket.

Boca viene pisando fuerte en la Copa Sudamericana.

Boca viene pisando fuerte en la Copa Sudamericana.

Así quedó el cuadro parcial de la Copa Sudamericana

Boca disputará los cuartos de final ante San Pablo, abriendo la serie en la Bombonera y definiendo en el Morumbí; los demás cruces de esa llave aún no están definidos.

River igualó sin goles en Colombia frente a Independiente Santa Fe. La revancha del Millonario se jugará el miércoles 26 a las 21.30 en el Monumental, y el vencedor se medirá con el ganador del choque entre Olimpia y Vasco Da Gama (serie que se resuelve hoy a las 19 tras el 0-0 de la ida).

En caso de que ambos equipos argentinos superen sus respectivos compromisos de cuartos de final, se enfrentarán en semifinales en dos partidos para alquilar balcones.

Del otro lado del cuadro ya se encuentran clasificados Atlético Mineiro - a la espera del vencedor entre Santos (2) y Macará (1), que juegan hoy desde las 19 - y Montevideo City Torque, que tras eliminar a Tigre aguarda al ganador de Cienciano - Botafogo (serie en la que el conjunto peruano se impuso 6 a 1 en la ida).

Se acab&oacute; el sue&ntilde;o para Tigre en la Copa Sudamericana.

Se acabó el sueño para Tigre en la Copa Sudamericana.

Fechas de los cuartos de final de la Copa Sudamericana

Ida

  • Boca vs. Sao Paulo | Bombonera, Buenos Aires | 9 de septiembre, horario a confirmar.
  • Independiente Santa Fe/River vs. Vasco da Gama/Olimpia | por confirmar.
  • Atlético Mineiro vs. Santos/Macará | por confirmar.
  • City Torque vs. Cienciano/Botafogo | por confirmar.

Vuelta

  • Sao Paulo vs. Boca | MorumBIS, San Pablo | 16 de septiembre, horario a confirmar.
  • Vasco da Gama/Olimpia vs. Independiente Santa Fe/River | por confirmar.
  • Santos/Macará vs. Atlético Mineiro | por confirmar.
  • Cienciano/Botafogo vs. City Torque | por confirmar.

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