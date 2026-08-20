Así quedó el cuadro parcial de los cuartos de final de la Copa Sudamericana

River igualó sin goles en Colombia frente a Independiente Santa Fe. La revancha del Millonario se jugará el miércoles 26 a las 21.30 en el Monumental, y el vencedor se medirá con el ganador del choque entre Olimpia y Vasco Da Gama (serie que se resuelve hoy a las 19 tras el 0-0 de la ida).

En caso de que ambos equipos argentinos superen sus respectivos compromisos de cuartos de final, se enfrentarán en semifinales en dos partidos para alquilar balcones.

Del otro lado del cuadro ya se encuentran clasificados Atlético Mineiro - a la espera del vencedor entre Santos (2) y Macará (1), que juegan hoy desde las 19 - y Montevideo City Torque, que tras eliminar a Tigre aguarda al ganador de Cienciano - Botafogo (serie en la que el conjunto peruano se impuso 6 a 1 en la ida).

Se acabó el sueño para Tigre en la Copa Sudamericana.

Fechas de los cuartos de final de la Copa Sudamericana

Ida

Boca vs. Sao Paulo | Bombonera, Buenos Aires | 9 de septiembre, horario a confirmar.

vs. Sao Paulo | Bombonera, Buenos Aires | 9 de septiembre, horario a confirmar. Independiente Santa Fe/ River vs. Vasco da Gama/Olimpia | por confirmar.

vs. Vasco da Gama/Olimpia | por confirmar. Atlético Mineiro vs. Santos/Macará | por confirmar.

City Torque vs. Cienciano/Botafogo | por confirmar.

Vuelta