La Selección Argentina le hizo siete a Burkina Faso en el Monumental y espera por la despedida de Messi

Con esta conquista, Lautaro Martínez llegó a los 42 tantos y alcanzó al Kun Agüero como el tercer goleador en la historia de la Selección argentina. El primero es Leo Messi con 125 goles y el segundo es Gabriel Omar Batistuta, con 54.
Luego Julián Álvarez desbordó por la izquierda, tiró al arco y hubo un nuevo error de Diallo, quien metió el gol en contra de su arco.
Lautaro Martínez asistía a Prestianni, quien anotaba el tercero.
Guira le tapaba un tiro a Julián Álvarez, pero en la jugada siguiente Nicolás Paz marcaba el cuarto por debajo del arquero.
Y Julián Álvarez se sacaba la mufa y terminaba de la mejor forma una gran jugada de Argentina en ataque para poner el 5-0.
En el complemento el DT albiceleste, Lionel Scaloni movía el banco. Llegaba el gol de Mastantuono, que regresaba al Monumental -surgió de River- tras una gran jugada en ofensiva de la Albiceleste.
El ingresado Santi Castro metía un tiro en el travesaño sobre el final del partido.
Simeone ponía el séptimo y Argentina ganaba por goleada.
La Síntesis de la Selección argentina vs. Burkina Faso
Selección argentina: Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Gianluca Prestianni, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Nicolás Paz; Lautaro Martínez y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.
Burkina Faso: Razak Guira; Donatien Bama, Moumouni Diallo, Cyrille Dao, Bassirou Yameogo, Bebel Chec Doumbia; Frank Alain Kanté, Hassamadou Ouedraogo, Nasser Ouattara; Dylan Kam y Jack Pantoulou Diarra. DT: Amir Abdou.
Goles: PT: 4' Lautaro Martínez (A); 8' Moumouni Diallo -en contra- (A); 12' Gianluca Prestianni (A); 35' Nicolás Paz (A); 36' Julián Álvarez (A). ST: 13' Franco Mastantuono (A); 40' Giuliano Simeone (A).
Incidencias: PT: 3m Razak Guira (BF) le atajó un penal a Lautaro Martínez (A).
Cambios: ST al inicio, Fadil Barro por Dao (BF); Abdel Kone por Kanté (BF); Mohamed Zongo por Kam (BF); Tiago Palacios por Lisandro Martínez (A); Matías Soulé por Paz (A); Leonardo Balerdi por Romero (A); Franco Mastantuono por Álvarez (A); Leonel Flores por Prestianni (A); 13' Mikael Coulibaly por Diallo (BF); Moussa Ky por Ouedraogo (BF); Ousmane Camara por Diarra (BF); 17' Nicolás González por Medina (A); Giuliano Simeone por Giay (A); 24' Valentín Barco por Mac Allister (A); Santiago Castro por Lautaro Martínez (A); Exequiel Palacios por E. Fernández (A); 31' Razack Sanou por Ouattara (BF); 34' Gerónimo Rulli por E. Martínez (A); 40' Salif Tietietta por Doumbia (BF).
Estadio: El Monumental.
Árbitro: José Cabero (Chile).