Inicio Ovación Fútbol Selección argentina
Amistoso - Fecha FIFA

La Selección Argentina le hizo siete a Burkina Faso en el Monumental y espera por la despedida de Messi

La Selección Argentina apabulló a Burkina Faso este sábado en el estadio Monumental, en un amistoso internacional correspondiente a la fecha FIFA

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Lautaro Martínez abrió la cuenta para la Selección argentina ante Burkina Faso.

Lautaro Martínez abrió la cuenta para la Selección argentina ante Burkina Faso.

La Selección Argentina consiguió una goleada histórica 7 a 0 ante Burkina Faso este sábado en el estadio Monumental, en un amistoso internacional correspondiente a la fecha FIFA. Ahora los fanáticos albicelestes esperarán por la despedida del astro Lionel Messi, que será el martes próximo a las 20 en el mismo escenario.

Lautaro Martínez abrió la cuenta para el subcampeón del mundo a los 3 minutos del primer tiempo, a los 8 minutos aumentó el marcador para el local Diallo en contra, Gianluca Prestianni puso el tercero a los 12', Nicolás Paz señaló el cuarto a los 35' y Julián Álvarez hizo el quinto a los 36'. A los 9 minutos del complemento Franco Mastantuono anotó el sexto y a los 47' Giuliano Simeone señalaba el séptimo.

Gianluca Prestianni marc&oacute; el segundo de la Albiceleste ante Burkina Faso. Detr&aacute;s suyo est&aacute;n Lautaro Mart&iacute;nez y Juli&aacute;n &Aacute;lvarez.

Gianluca Prestianni marcó el segundo de la Albiceleste ante Burkina Faso. Detrás suyo están Lautaro Martínez y Julián Álvarez.

En el inicio del partido el lateral Agustín Giay escapó por la derecha, enganchó hacia adentro adentro del área y Diallo le cometió penal. Remató Lautaro Martínez, Guira le atajó el remate, pero el Toro tomó el rebote y marcó el gol.

Con esta conquista, Lautaro Martínez llegó a los 42 tantos y alcanzó al Kun Agüero como el tercer goleador en la historia de la Selección argentina. El primero es Leo Messi con 125 goles y el segundo es Gabriel Omar Batistuta, con 54.

Luego Julián Álvarez desbordó por la izquierda, tiró al arco y hubo un nuevo error de Diallo, quien metió el gol en contra de su arco.

Lautaro Martínez asistía a Prestianni, quien anotaba el tercero.

Guira le tapaba un tiro a Julián Álvarez, pero en la jugada siguiente Nicolás Paz marcaba el cuarto por debajo del arquero.

Y Julián Álvarez se sacaba la mufa y terminaba de la mejor forma una gran jugada de Argentina en ataque para poner el 5-0.

En el complemento el DT albiceleste, Lionel Scaloni movía el banco. Llegaba el gol de Mastantuono, que regresaba al Monumental -surgió de River- tras una gran jugada en ofensiva de la Albiceleste.

El ingresado Santi Castro metía un tiro en el travesaño sobre el final del partido.

Simeone ponía el séptimo y Argentina ganaba por goleada.

La Síntesis de la Selección argentina vs. Burkina Faso

Selección argentina: Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Gianluca Prestianni, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Nicolás Paz; Lautaro Martínez y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

Burkina Faso: Razak Guira; Donatien Bama, Moumouni Diallo, Cyrille Dao, Bassirou Yameogo, Bebel Chec Doumbia; Frank Alain Kanté, Hassamadou Ouedraogo, Nasser Ouattara; Dylan Kam y Jack Pantoulou Diarra. DT: Amir Abdou.

Goles: PT: 4' Lautaro Martínez (A); 8' Moumouni Diallo -en contra- (A); 12' Gianluca Prestianni (A); 35' Nicolás Paz (A); 36' Julián Álvarez (A). ST: 13' Franco Mastantuono (A); 40' Giuliano Simeone (A).

Incidencias: PT: 3m Razak Guira (BF) le atajó un penal a Lautaro Martínez (A).

Cambios: ST al inicio, Fadil Barro por Dao (BF); Abdel Kone por Kanté (BF); Mohamed Zongo por Kam (BF); Tiago Palacios por Lisandro Martínez (A); Matías Soulé por Paz (A); Leonardo Balerdi por Romero (A); Franco Mastantuono por Álvarez (A); Leonel Flores por Prestianni (A); 13' Mikael Coulibaly por Diallo (BF); Moussa Ky por Ouedraogo (BF); Ousmane Camara por Diarra (BF); 17' Nicolás González por Medina (A); Giuliano Simeone por Giay (A); 24' Valentín Barco por Mac Allister (A); Santiago Castro por Lautaro Martínez (A); Exequiel Palacios por E. Fernández (A); 31' Razack Sanou por Ouattara (BF); 34' Gerónimo Rulli por E. Martínez (A); 40' Salif Tietietta por Doumbia (BF).

Estadio: El Monumental.

Árbitro: José Cabero (Chile).

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas