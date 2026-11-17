Dos minutos después combinaron Enzo Fernández y Julián Álvarez, la pelota derivó en los pies de Nico Paz, quien definió muy bien y puso el primero.

A los 18 minutos Taylor desbordó por la izquierda, metió el centro y el tras el tiro de Méndez, Dibu Martínez, quien volvió tras superar una fractura de mandíbula, tuvo una gran atajada.

A los 28' Vega remató apenas desviado.

Pero a los 34' Giay desbordó por la derecha, se la cedió a Álvarez, quien definió como venía y puso el 2-0.

Luego Prestianni estrelló un tiro en el palo.

Pero después Nico Paz estampaba el tercero con un gran tiro y posteriormente Álvarez metía un zurdazo y convertía el cuarto.

En el complemento el Flaco López estaba cerca de marcar el quinto, sin embargo, luego Mastantuono establecía el 5-0.

Aparecía Mac Allister y ponía el sexto. Parecía que se terminaba el partido, pero Mastantuono marcaba el séptimo. Fue el mejor cierre del 2026 del

La Síntesis de la Selección argentina vs. Costa Rica

Selección argentina: Emiliano Martínez; Agustín Giay, Lisandro Martínez, Facundo Medina, Román Vega; Enzo Fernández, Máximo Perrone, Alexis Mac Allister; Nicolás Paz, Julián Álvarez, Gianluca Prestianni. DT: Lionel Scaloni.

Costa Rica: Patrick Sequeira; Gerald Taylor, Juan Vargas, Francisco Calvo, Aarón Salazar; Kenyel Michel, Celso Borges, Andrey Soto; Carlos Mora, Minfred Ugalde, Josimar Méndez. DT: Bryan Ruiz.

Estadio: Mario Alberto Kempes.

Árbitro: Bruno Arleu (Brasil).

VAR: Rodrigo Guarizo (Brasil).