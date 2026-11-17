Franco De Luca es uno de los jóvenes futbolistas mendocinos que llegaron a Europa después de haber participado de los Try Outs del Terrassa de España que tendrán su cuarta edición en Mendoza del 10 a 13 de diciembre próximo, en la Villa Marista.
Franco De Luca es uno de los jóvenes futbolistas mendocinos que llegaron a Europa desde los Try Outs del Terrassa de España que tendrán su cuarta edición en Mendoza del 10 a 13 de diciembre próximo, en la Villa Marista.
Franco De Luca es uno de los jóvenes futbolistas mendocinos que llegaron a Europa después de haber participado de los Try Outs del Terrassa de España que tendrán su cuarta edición en Mendoza del 10 a 13 de diciembre próximo, en la Villa Marista.
El hijo del histórico arquero de Godoy Cruz Sandro De Luca llegó a Barcelona a comienzos del 2026: "Llegué a España por medio de la Experiencia Terrassa y aprendí mucho en los 4 meses que estuve. Fue un cambio importante la forma de entrenamiento y juego que tienen allá", reveló el joven de 18 años (cumplirá 19 en Navidad).
El paso por el Terrassa le abrió las puertas de Europa y el ex Fadep emigró a Italia: "Actualmente estoy en Cerdeña jugando en el Macomerese Calcio en la Liga Promozione y me siento bien, estoy sumando cada vez más minutos y tuve mis primeros partidos de titular".
"Me estoy adaptando al idioma y al juego de acá. En España el futbol era mucho más táctico, acá en Italia lo veo más parecido a Argentina, mucho más físico", resaltó el mendocino que disputó con su equipo la Copa Italia.
En su primera temporada en Italia, De Luca tiene claro lo que quiere: "Mis objetivos para esta temporada son seguir sumando minutos, ya estar adaptado con el idioma y poder llegar a jugar los playoffs para el ascenso. Y para el futuro poder estar jugando en alguna categoría más alta y seguir sumando experiencia".
Por herencia, Franco vivió de manera muy especial, y a la distancia, el regreso de Godoy Cruz a Primera División: "Lo viví con muchos nervios desde el celular. Es una alegría enorme porque me tocó estar en la cancha cuando descendió y un año después poder verlo campeón es muy lindo y también por mi familia que son todos tombinos".
Del 10 al 13 de diciembre próximo, Mendoza recibirá otra vez la doble propuesta futbolística de nivel internacional organizada por Kick Ball Stars: el Campus de Estefanía Banini y los Try Outs del Terrassa FC de España. Ambos eventos se llevarán a cabo de forma paralela en las instalaciones de la Villa Marista (Av. Champagnat 2045, Las Heras).
Entrenadores especializados viajaran desde España para trabajar durante 4 jornadas en doble turno con la metodología europea y sobre todo con la oportunidad de sumarse a la lista de casos de éxito de más de 15 futbolistas mendocinos surgidos de las ediciones anteriores de esta experiencia y que actualmente están radicados en Europa.
La convocatoria a los Try Outs está abierta tanto a futbolistas como a clubes, escuelas de fútbol, coordinadores y entrenadores que busquen brindar visibilidad internacional a sus equipos.
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