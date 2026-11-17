"Me estoy adaptando al idioma y al juego de acá. En España el futbol era mucho más táctico, acá en Italia lo veo más parecido a Argentina, mucho más físico", resaltó el mendocino que disputó con su equipo la Copa Italia.

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En su primera temporada en Italia, De Luca tiene claro lo que quiere: "Mis objetivos para esta temporada son seguir sumando minutos, ya estar adaptado con el idioma y poder llegar a jugar los playoffs para el ascenso. Y para el futuro poder estar jugando en alguna categoría más alta y seguir sumando experiencia".

Por herencia, Franco vivió de manera muy especial, y a la distancia, el regreso de Godoy Cruz a Primera División: "Lo viví con muchos nervios desde el celular. Es una alegría enorme porque me tocó estar en la cancha cuando descendió y un año después poder verlo campeón es muy lindo y también por mi familia que son todos tombinos".

Los Try Outs del Terrassa y el Campus de Estefanía Banini, otra vez en Mendoza

Del 10 al 13 de diciembre próximo, Mendoza recibirá otra vez la doble propuesta futbolística de nivel internacional organizada por Kick Ball Stars: el Campus de Estefanía Banini y los Try Outs del Terrassa FC de España. Ambos eventos se llevarán a cabo de forma paralela en las instalaciones de la Villa Marista (Av. Champagnat 2045, Las Heras).

Entrenadores especializados viajaran desde España para trabajar durante 4 jornadas en doble turno con la metodología europea y sobre todo con la oportunidad de sumarse a la lista de casos de éxito de más de 15 futbolistas mendocinos surgidos de las ediciones anteriores de esta experiencia y que actualmente están radicados en Europa.

La convocatoria a los Try Outs está abierta tanto a futbolistas como a clubes, escuelas de fútbol, coordinadores y entrenadores que busquen brindar visibilidad internacional a sus equipos.

Datos clave del evento

Fecha: Del 10 al 13 de diciembre de 2026.

Del 10 al 13 de diciembre de 2026. Sede: Predio Villa Marista (Av. Champagnat 2045, Las Heras, Mendoza).

Predio Villa Marista (Av. Champagnat 2045, Las Heras, Mendoza). Alojamiento disponible: Dormis Malbec.

Dormis Malbec. Inscripciones y reservas: Se puede congelar el cupo individual o de delegación con un anticipo de $30.000.

Se puede congelar el cupo individual o de delegación con un anticipo de $30.000. A beneficio: todos los inscriptos deberán presentarse con una caja de leche para la Fundación CONIN.

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