Los hinchas de Godoy Cruz coparon el Gambarte. Foto: Martín Pravata/ Diario UNO

El plantel viajó en avión a Córdoba, y el regreso fue este lunes en colectivo.

Los festejos de Godoy Cruz en el Feliciano Gambarte

Los flamantes campeones serán recibidos por muchos hinchas en el Feliciano Gambarte en medio de un gran operativo policial, donde los esperaron cientos de fanáticos para seguir con los festejos por el ascenso a la Liga Profesional. La dirigencia del Tomba habilitó las tribunas populares para que los seguidores del Expreso celebraran.

Los hinchas festejarán junto a los protagonistas el regreso a Primera División, tras un año en la Primera Nacional. El Feliciano Gambarte fue el escenario para festejar el pasaje a la Liga Profesional tras un año en la segunda categoría del fútbol argentino.

Foto: Martín Pravata/ Diario UNO

Una gran cantidad de público se acercó al estadio Feliciano Gambarte para tener contacto con los flamantes campeones en el reencuentro con los miles de fanáticos y se vivieron momentos emotivos.

Los hinchas del Tomba llegaron al Feliciano Gambarte para festejar a lo grande el ascenso en Córdoba.

Con Godoy Cruz, Mendoza tiene a tres equipos en Primera División

Godoy Cruz recuperó su lugar en Primera División tras un año en la Primera Nacional, justamente volvió a Primera División el 15 de noviembre, el mismo día que el año pasado perdió la categoría. Compartirá lugar en la Liga Profesional junto a Independiente Rivadava y Gimnasia y Esgrima, los otros dos representantes mendocinos que juegan en la máxima categoría.

Desde el Nacional de 1974 que no habían tres equipos mendocinos en Primera División.