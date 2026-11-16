El Gato Oldrá habló en exclusiva con Radio Nihuil y definió su futuro: "Ya me fui una vez y no la pasé bien"

Los hinchas del Tomba se adueñaron de las tribunas del Estadio Julio César Villagra: "Ver a toda esa gente ayer en el estadio, en Córdoba, hoy te tengo que decir que este es el que más me he emocionado".

La resurrección de Godoy Cruz fue sorprendente porque luego de un comienzo irregular supo ponerse de pie y comenzar a alcanzar los resultados necesarios para regresar a Primera; ante esto, Ricardo Montacuto le consultó cuál es la clave para alcanzar el objetivo del ascenso: "El secreto es el grupo de futbolístas que puede tener cada equipo".

"Cuando vos armás un grupo de fútbolistas que son buena gente, que tiene un solo objetivo, que todos conviven con la misma emoción, con el deseo, el sentido de pertenencia es más fácil", analizó.

Cuando tenés un grupo de mierda, nos ha ido mal. Cuando tenés un grupo de mierda, nos ha ido mal.

"Independiente tiene un grupo maravilloso y pelea todos los torneos, Gimnasia también; eso hay que valorarlo. A veces los dirigentes piensan que los grupos es jugar a la pelota no más", explicó Oldrá, para luego agregar: "Es la convicencia, es tener un gran plantel, un cuerpo técnico que le supo llegar como correspondía y han hecho un trabajo enorme".

Es por eso que el Gato Oldrá no quiso olvidarse de nadie: "En comunión entre el cuerpo técnico, los jugadores, los dirigentes y toda la gente que trabaja en el predio, creo que nos encaminamos a ser el Godoy Cruz que en algún momento fuimos".

Las reflexiones de Daniel Oldrá con tres mendocinos en Primera y el futuro del Tomba

Mendoza logró lo impensado y tendrá a tres equipos en Primera División: "Es maravilloso, la provincia se hace cada vez más futbolera. Estamos a la altura de Córdoba, de Rosario, del mismo Santa Fe. Eso es maravilloso para todos".

El 'Objetivo Retorno" se logró en 365 días y el director deportivo la tiene muy clara: "En el fútbol hay que tener paciencia, es como la vida. Yo siempre digo 'la vida no es velocidad, es resistencia y el fútbol es más o menos lo mismo', Como vivimos a veces es cómo se juega".

Godoy Cruz tiene en su estructura a Daniel Oldrá, un soldado de la institución.

El periodista Tomás Winterstetter, parte del equipo de No tenés cara, se atrevió a mirar al futuro y consultar sobre si el técnico en Primera División será Pablo de Muner: "Sinceramente no hemos hablado nada porque esperamos a jugar las finales, pero seguro que todo estará encaminado para que el plantel y el cuerpo técnico sean la estructura".

Para finalizar, le consultaron sobre su futuro y la posibilidad de ir a dirigir al exterior, pero Daniel Oldrá - uno de los artífices del ascenso - fue muy claro: "Ya me fui una vez y no la pasé bien".

De esta manera, Godoy Cruz Antonio Tomba recupera el lugar que nunca debería haber perdido y contará en su estructura con la persona que más ama al Expreso: Daniel Oldrá.