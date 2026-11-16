Francisco Gerometta tras el ascenso de Godoy Cruz: "Teníamos la mochila de ser el equipo más grande de la categoría"

Francisco Gerometta fue otra de las voces de alegría que se escucharon en el Estadio Julio César Villagra de Córdoba. El defensor contó las sensaciones de lograr el objetivo tan esperado con el Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba en este 2026.
Francisco Gerometta reflexionó sobre el año de Godoy Cruz que terminó con el regreso a la Primera División
Francisco Gerometta fue otra de las voces de alegría que se escucharon en el Estadio Julio César Villagra de Córdoba. El defensor contó las sensaciones de lograr el objetivo tan esperado con el Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba en este 2026.
"El grupo se lo merecía, hemos pasado por mucho este año. Ha sido un año muy largo, muy duro. Lo de la gente es estraordinario así que ahora a disfrutar y festejar", expresó el Tati, en primer término, al consagrarse campeón de la Primera Nacional con Godoy Cruz.
En un breve análisis del partido, Gerometta ponderó la labor del Tomba en el complemento, cuando el equipo aguantó y luego incrementó la diferencia con Tristán Suárez en el marcador. "Lo mejor que nos llevamos fue el resultado en el primer tiempo. Ellos muy bien la verdad. Pero, en el segundo tiempo, lo supimos jugar, lo gestionamos bien y nos llevamos la victoria a casa".
Al ser consultado por la razón por la cuál Godoy Cruz es un equipo que volvió a ser de Primera División, Francisco Gerometta respondió: "Antes que nada hay un club atrás que tiene una infrastructura de primera y después tiene un grupo de jugadores que es una familia y yo creo que eso nos llevó a lo que hoy logramos".
Lo que más destacó el Tati fue la unidad en el plantel en un año en el que les tocó afrontar el sinsabor del descenso. "En el plantel hubo un grupo que siempre tiró para adelante, que la hemos pasado mal porque teníamos la mochila de ser el equipo más grande de la categoría. El primer semestre, por ahí, no fue el mejor, y juntos lo sacamos adelante con la fortaleza del grupo".
En Godoy Cruz, Francisco Gerometta disputó 26 partidos en este 2026 y brindó dos asistencias.