Francisco Gerometta tras el ascenso de Godoy Cruz: "Teníamos la mochila de ser el equipo más grande de la categoría"

Godoy Cruz es de Primera División

Al ser consultado por la razón por la cuál Godoy Cruz es un equipo que volvió a ser de Primera División, Francisco Gerometta respondió: "Antes que nada hay un club atrás que tiene una infrastructura de primera y después tiene un grupo de jugadores que es una familia y yo creo que eso nos llevó a lo que hoy logramos".

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Lo que más destacó el Tati fue la unidad en el plantel en un año en el que les tocó afrontar el sinsabor del descenso. "En el plantel hubo un grupo que siempre tiró para adelante, que la hemos pasado mal porque teníamos la mochila de ser el equipo más grande de la categoría. El primer semestre, por ahí, no fue el mejor, y juntos lo sacamos adelante con la fortaleza del grupo".

En Godoy Cruz, Francisco Gerometta disputó 26 partidos en este 2026 y brindó dos asistencias.