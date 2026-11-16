Fuerte crítica del DT de Tristán Suárez a Nicolás Ramírez en la final ante Godoy Cruz: "La misma falta no la cobró"

El gol tempranero del Tomba desacomodó a un Tristán Suárez que comenzaba a hacer su partido. Ramírez no fue convocado por el VAR ni dio derecho a réplica en el videoarbitraje. Sobre las cámaras para revisar las jugadas como esa, Martínez aseguró: "Nos llama Ramírez a mí, a De Muner (el DT rival) y Del Priore, Viera (los capitanes) y los dos managers y Pablo le preguntó por las cámaras, que eran las de la televisación. Así es el reglamento. Acá la televisación es mediocre. Dijo que había ocho cámaras. Si hay ocho cámaras, yo no digo nada, pero por lo que me dijeron de afuera no había ocho cámaras".

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"Entonces es difícil chequear el córner, chequear el canal. Aunque él lo cobró con un convencimiento. No es de la categoría", sentenció el entrenador de Tristán Suárez.

Por último, Martínez repasó algunas otras jugadas que lo dejaron disconforme con el desempeño de Nicolás Ramírez. "El agarrón de Cairus a Conechny no fue amarilla. El de Baldi a Pino es amarilla. Ya esas cosas hablan mal del árbitro; de la persona, me reservo mi derecho, se lo dije a él personalmente, que sea feliz", cerró.

Tristán Suárez se sumará a los cuartos de final del Reducido donde enfrentará a Gimnasia y Tiro de Salta, quien viene de vencer a Ferro en octavos de final.