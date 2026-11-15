Godoy Cruz logró en Córdoba el tercer ascenso de su historia y otra vez es de Primera

Godoy Cruz fue el ganador de la Zona A con 66 puntos tras una campaña brillante, acumuló 11 partidos sin perder, con 9 triunfos (4 seguidos) y dos empates y tuvo como goleador a Martín Pino, quien marcó 21 tantos.

En los 37 partidos disputados ganó 20, empató 9 y perdió 8.

El primer ascenso bajó la conducción del Chocho Llop

El 20 de mayo de 2006, fue el primer ascenso a Primera División frente a Nueva Chicago ya que el Tomba fue aquella temporada el ganador del Apertura y el Torito del Clausura.

Godoy Cruz el 20 de mayo de 2006 logró el primer ascenso a Primera División.

En el choque de ida empataron 1 a 1 en Mataderos y la revancha en el Malvinas la ganó el Tomba 3 a 1, en el alargue, con los goles de Diego Villar y Daniel Giménez (2). Para el Torito había empatado César Carranza, uno que pasó por el Tomba.

Juan Manuel Llop, el DT que consiguió el primer ascenso.

Los jugadores que disputaron ese partido ante el equipo verdinegro fueron Sebastián Torrico; Gonzalo Prósperi, Gustavo Bordicio, Josimar Mosquera, Silvio Duarte; Matías Arce, Gastón Martina, Mariano Torresi, Villar; Enzo Pérez y Giménez. También ingresaron Mauro Poy, Marcos Barrera y Jorge Torres.

El segundo ascenso tuvo a dos entrenadores

El 7 de junio de 2008 se consumó el segundo ascenso de Godoy Cruz a la máxima categoría del fútbol argentino donde luego estuvo durante 17 años ininterrumpidos hasta que descendió el año pasado.

El proceso lo inició el Checho Sergio Batista y tras su salida para incorporarse a la Selección argentina juvenil, Daniel Oldrá asumió y volvió a ascender tras un año en la categoría. La llegada a Primera División se produjo de manera directa, quedando en segundo lugar detrás de San Martín de Tucumán.

El Tomba ascendió mientras esperaba en la concentración ya que en Santa Fe, Unión, el tercero en la tabla, empató sobre la hora ante Ben Hur y eso le impidió a los Tatengues alcanzar al Expreso.

El Tano Vella, a los 46’ del segundo tiempo, le dio el empate a la BH y el segundo ascenso a Primera a Godoy Cruz.

El plantel que logró aquel ascenso fue conformado por Cristian Aracena, Sebastián Torrico, Nelson Ibáñez, Marcos Barrera, Fernando Cámara, Cristian Cuevas, Jorge Curbelo, Francisco Dutari, Guillermo Franco, Julio Moreyra, Diego Pereyra, Darío Salomón, Gabriel Vallés, Martín Aguirre, Alejandro Camargo, Enzo Cappa, Marcio Conejero, Matías Cuello, Gonzalo Díaz, Martín Fabro, Ernesto Garín, Daniel Garipe, Nicolás Olmedo, David Ramírez, Ariel Rojas, Gerardo Solana, Federico Villegas, Leandro Caruso, Adrián Escudero, David Fernández, Gabriel González, Armando Ovelar y Jesús Vera.