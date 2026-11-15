Los hinchas de Godoy Cruz coparon Córdoba para presenciar la gran final ante Tristán Suárez

El pueblo tombino protagonizó una verdadera invasión en la ciudad de Córdoba para alentar a Godoy Cruz en la final de la Primera Nacional ante Tristán Suárez.
Una verdadera invasión de hinchas tombinos se produjo en Córdoba para la final por el ascenso ante Tristán Suárez.
El pueblo tombino protagonizó una verdadera invasión en la ciudad de Córdoba para alentar a Godoy Cruz en la final de la Primera Nacional ante Tristán Suárez.
Desde varias horas antes del encuentro las calles de la Docta se poblaron de hinchas del Expreso y unos 17.000 fanáticos se acercaron al estadio de Belgrano, en Barrio Alberdi, escenario del encuentro.
Los simpatizantes llegados desde Mendoza se reunieron desde la noche del sábado en los alrededores del estadio Julio César Villagra, donde el equipo disputa la final ante Tristán Suárez en busca del regreso a Primera División.
Los hinchas le dieron un gran colorido al domingo y más de 40 colectivos, autos y todos los medios sirvieron para llegar a alentar al equipo en el último paso hacia el ascenso.
A un año exactamente del doloroso descenso, Godoy Cruz tiene la gran oportunidad de volver a Primera y por eso ningún hincha quiso perderse este encuentro.
Las canciones, las banderas y las camisetas sirvieron para teñir las calles con los colores del Tomba y no fueron pocos los que se animaron a refrescarse en el Río Suquía para transitar una jornada nublada, pero con temperatura sofocante.
El asado, el vino y el fernet con coca no podían faltar y fueron parte del paisaje que tuvo Barrio Alberdi antes del cruce decisivo ante el Lechero..
Salvo por los hinchas de Tristán Suárez, la tarde en el estadio de Belgrano no tiene nada que envidiarle al Feliciano Gambarte y Godoy Cruz va en busca de subir por tercera vez a la máxima categoría del fútbol argentino.