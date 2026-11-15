Los hinchas de Godoy Cruz coparon Córdoba para presenciar la gran final ante Tristán Suárez

Los hinchas le dieron un gran colorido al domingo y más de 40 colectivos, autos y todos los medios sirvieron para llegar a alentar al equipo en el último paso hacia el ascenso.

A un año exactamente del doloroso descenso, Godoy Cruz tiene la gran oportunidad de volver a Primera y por eso ningún hincha quiso perderse este encuentro.

Las canciones, las banderas y las camisetas sirvieron para teñir las calles con los colores del Tomba y no fueron pocos los que se animaron a refrescarse en el Río Suquía para transitar una jornada nublada, pero con temperatura sofocante.

El asado, el vino y el fernet con coca no podían faltar y fueron parte del paisaje que tuvo Barrio Alberdi antes del cruce decisivo ante el Lechero..

Salvo por los hinchas de Tristán Suárez, la tarde en el estadio de Belgrano no tiene nada que envidiarle al Feliciano Gambarte y Godoy Cruz va en busca de subir por tercera vez a la máxima categoría del fútbol argentino.