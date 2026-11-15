La Ruta Provincial 89, en la zona de Potrerillos, quedó nuevamente habilitada de manera parcial y con restricciones de circulación luego de haber permanecido cortada por una bajada de creciente en el arroyo Las Mulas.
Habilitaron con restricciones el paso tras la crecida de un arroyo en Potrerillos: quiénes pueden pasar y hasta dónde
La Ruta Provincial 89 volvió a estar operativa a la altura del arroyo Las Mulas, en el tramo hacia Las Vegas y La Carrera. Persisten piedras sobre la calzada
De acuerdo con el reporte oficial de Defensa Civil de Luján de Cuyo, aunque el descenso del caudal permitió recuperar la transitabilidad del camino, la presencia de piedras y material de arrastre sobre la calzada obliga a mantener un estricto filtro vehicular.
Quiénes pueden pasar y quiénes siguen restringidos
Por disposición de las autoridades que trabajan en el lugar, únicamente están habilitados para circular las camionetas 4x4 y los camiones.
En cambio, los automóviles convencionales, motos y vehículos bajos continúan sin autorización para atravesar el sector, ya que las piedras sueltas y el estado irregular del terreno representan un riesgo para la seguridad vial y el cárter o los neumáticos de rodados de menor despeje.
Hasta dónde llega la afectación y el corte previo
El sector comprometido se ubica a la altura del primer badén de la Ruta Provincial 89, un punto clave que regula la conexión vial hacia las localidades de Las Vegas y el camino a La Carrera.
La interrupción total del paso se había dispuesto de forma preventiva luego de que una importante erogación de agua del arroyo Las Mulas arrastrara barro y rocas sobre el camino, dejando vehículos varados a ambos lados del corte mientras personal policial custodiaba la zona y asistía a los conductores.
Precaución al circular y tareas en la zona
Si bien el tránsito quedó restablecido bajo esta modalidad selectiva, desde Defensa Civil solicitaron a los conductores habilitados circular a baja velocidad y con extrema precaución, respetando las indicaciones del personal apostado en la ruta hasta que finalicen las tareas completas de despeje y acondicionamiento de la calzada.
En pocas palabras
- Ruta Provincial 89: habilitada parcialmente tras crecida del arroyo Las Mulas en Potrerillos.
- Restricciones de paso: solo circulan camionetas 4x4 y camiones. Autos y motos tienen prohibido el paso.
- Estado de la calzada: persisten piedras y material de arrastre, exigiendo máxima precaución a los conductores habilitados.