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Tránsito en montaña

Habilitaron con restricciones el paso tras la crecida de un arroyo en Potrerillos: quiénes pueden pasar y hasta dónde

La Ruta Provincial 89 volvió a estar operativa a la altura del arroyo Las Mulas, en el tramo hacia Las Vegas y La Carrera. Persisten piedras sobre la calzada

Renata Manuchi
Por Renata Manuchi [email protected]
La Ruta Provincial 89 volvió a estar habilitada de manera parcial en Potrerillos, aunque el paso quedó restringido únicamente para camionetas 4x4 y camiones

La Ruta Provincial 89 volvió a estar habilitada de manera parcial en Potrerillos, aunque el paso quedó restringido únicamente para camionetas 4x4 y camiones

La Ruta Provincial 89, en la zona de Potrerillos, quedó nuevamente habilitada de manera parcial y con restricciones de circulación luego de haber permanecido cortada por una bajada de creciente en el arroyo Las Mulas.

De acuerdo con el reporte oficial de Defensa Civil de Luján de Cuyo, aunque el descenso del caudal permitió recuperar la transitabilidad del camino, la presencia de piedras y material de arrastre sobre la calzada obliga a mantener un estricto filtro vehicular.

Quiénes pueden pasar y quiénes siguen restringidos

Por disposición de las autoridades que trabajan en el lugar, únicamente están habilitados para circular las camionetas 4x4 y los camiones.

En cambio, los automóviles convencionales, motos y vehículos bajos continúan sin autorización para atravesar el sector, ya que las piedras sueltas y el estado irregular del terreno representan un riesgo para la seguridad vial y el cárter o los neumáticos de rodados de menor despeje.

A trav&eacute;s de sus redes sociales, el vocero de Vialidad Nacional y referente de informaci&oacute;n vial, Osvaldo Valle, difundi&oacute; el reporte actualizado sobre la restricci&oacute;n en la Ruta 89.

A través de sus redes sociales, el vocero de Vialidad Nacional y referente de información vial, Osvaldo Valle, difundió el reporte actualizado sobre la restricción en la Ruta 89.

Hasta dónde llega la afectación y el corte previo

El sector comprometido se ubica a la altura del primer badén de la Ruta Provincial 89, un punto clave que regula la conexión vial hacia las localidades de Las Vegas y el camino a La Carrera.

La interrupción total del paso se había dispuesto de forma preventiva luego de que una importante erogación de agua del arroyo Las Mulas arrastrara barro y rocas sobre el camino, dejando vehículos varados a ambos lados del corte mientras personal policial custodiaba la zona y asistía a los conductores.

La importante erogaci&oacute;n de agua del arroyo Las Mulas arrastr&oacute; barro y piedras sobre la calzada, obligando a interrumpir el paso a la altura del primer bad&eacute;n.

La importante erogación de agua del arroyo Las Mulas arrastró barro y piedras sobre la calzada, obligando a interrumpir el paso a la altura del primer badén.

Precaución al circular y tareas en la zona

Si bien el tránsito quedó restablecido bajo esta modalidad selectiva, desde Defensa Civil solicitaron a los conductores habilitados circular a baja velocidad y con extrema precaución, respetando las indicaciones del personal apostado en la ruta hasta que finalicen las tareas completas de despeje y acondicionamiento de la calzada.

Tras mermar el caudal del arroyo Las Mulas, persistieron piedras sueltas sobre el camino que conecta Potrerillos con Las Vegas y La Carrera.

Tras mermar el caudal del arroyo Las Mulas, persistieron piedras sueltas sobre el camino que conecta Potrerillos con Las Vegas y La Carrera.

En pocas palabras

  • Ruta Provincial 89: habilitada parcialmente tras crecida del arroyo Las Mulas en Potrerillos.
  • Restricciones de paso: solo circulan camionetas 4x4 y camiones. Autos y motos tienen prohibido el paso.
  • Estado de la calzada: persisten piedras y material de arrastre, exigiendo máxima precaución a los conductores habilitados.
Resumen generado por Thinkindot AI

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