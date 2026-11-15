Habilitaron con restricciones el paso tras la crecida de un arroyo en Potrerillos: quiénes pueden pasar y hasta dónde

En cambio, los automóviles convencionales, motos y vehículos bajos continúan sin autorización para atravesar el sector, ya que las piedras sueltas y el estado irregular del terreno representan un riesgo para la seguridad vial y el cárter o los neumáticos de rodados de menor despeje.

A través de sus redes sociales, el vocero de Vialidad Nacional y referente de información vial, Osvaldo Valle, difundió el reporte actualizado sobre la restricción en la Ruta 89.

Hasta dónde llega la afectación y el corte previo

El sector comprometido se ubica a la altura del primer badén de la Ruta Provincial 89, un punto clave que regula la conexión vial hacia las localidades de Las Vegas y el camino a La Carrera.

La interrupción total del paso se había dispuesto de forma preventiva luego de que una importante erogación de agua del arroyo Las Mulas arrastrara barro y rocas sobre el camino, dejando vehículos varados a ambos lados del corte mientras personal policial custodiaba la zona y asistía a los conductores.

La importante erogación de agua del arroyo Las Mulas arrastró barro y piedras sobre la calzada, obligando a interrumpir el paso a la altura del primer badén.

Precaución al circular y tareas en la zona

Si bien el tránsito quedó restablecido bajo esta modalidad selectiva, desde Defensa Civil solicitaron a los conductores habilitados circular a baja velocidad y con extrema precaución, respetando las indicaciones del personal apostado en la ruta hasta que finalicen las tareas completas de despeje y acondicionamiento de la calzada.