"Boca hace 18 años que no gana una final internacional": Eduardo Domínguez criticó al Xeneize

La chicana de Eduardo Domínguez para Boca

Cuando fue consultado por las finales recientes que perdió el club de Belo Horizonte (Copa Libertadores 2024 y Copa Sudamericana 2025), el exentrenador de Estudiantes de La Plata dijo: "Yo tengo que mirar a mis jugadores, mirar al grupo, cómo estamos. Si ustedes piensan que nosotros tenemos presión por los últimos años que no se ganaron las finales a las que se llegaron, Boca hace 18 años que no gana una final internacional, 18... ¿quién tiene más presión?".

Luego Domínguez recordó el reciente título de tabla anual obtenido por el plantel que dirige Rodolfo Arruabarrena. "Hacía tres años que no ganaban nada dentro del país, ¿quién tiene más presión? Entonces, la presión es cómo ustedes crean en lo que hacen, y nosotros creemos mucho".

"Es normal que Boca sea considerado el favorito. Es uno de los clubes más grandes de Argentina y del continente, uno de los mayores ganadores de la Copa Libertadores, su economía es fuerte, tienen un gran entrenador y también tienen grandes jugadores, tanto experimentados como jóvenes. Pero tenemos que concentrarnos en nuestro trabajo", enfatizó.

El estratega marcó el contraste entre las exigencias de ambos calendarios y destacó la competitividad de su plantel, que alcanzó las semifinales de la Copa de Brasil y evitó problemas de descenso en el certamen doméstico. "Hay una gran diferencia, la competencia en Argentina es muy diferente y el fútbol brasileño llega en una racha de partidos muy intensa. Hemos viajado más de 20.000 kilómetros, jugado 66 partidos este año y ellos han jugado 52", dijo.

"Fuimos competitivos hasta las semifinales de la Copa de Brasil, terminamos séptimos en el Campeonato Brasileño sin problemas de descenso. Hablé con los jugadores y creo que hicimos algo bien", señaló.

Por último, dijo sobre el cruce entre Mineiro y Boca: "Es una final. Es diferente a todo lo demás. Aunque seas campeón en Argentina, aunque estés en la final de la Copa Argentina, es un solo partido. Nosotros queremos ganar, y para ganar tenemos que ser fuertes como grupo. No importa cómo lleguen ellos ni cómo lleguemos nosotros. Sé que llegaremos fuertes".