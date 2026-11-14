Arruabarrena tras el pase de Boca a la final de la Copa Argentina: "Felicito a mis jugadores"

"Hicimos el gol en el momento justo. En el segundo tiempo Banfield lo iba a buscar, encontramos más espacios, fuimos más precisos", destacó el DT xeneize.

Arruabarrena desmintió que se haya lesionado Paredes

Luego desmintió cualquier tipo de lesión tras la salida de Leandro Paredes, ante la preocupación por estar cerca de la final de la Copa Sudamericana. "Salió bien, el cambio fue por cansancio; hay que tener en cuenta el año con mucha actividad, no ha tenido una pretemporada", afirmó.

"Es el capitán, es el líder. Su rendimiento nos beneficia mucho porque lo mantiene. Las palabras son solo de elogio", dijo Arruabarrena sobre Paredes. A su vez, bromeó y señaló: “En el truco pierde bastante, no es tan bueno como dicen” (entre risas).

También elogió a su arquero al decir: "Álvaro (Montero) vino a un club muy importante, lleva un proceso de adaptación, lo ha hecho muy bien, aporta jerarquía al arco de Boca y lo está demostrando".

"Somos Boca, nosotros venimos a pelear todo y hace rato lo demostramos. Todos los partidos que jugamos son finales", dijo.

"El título de la Liga no nos tiene que meter presión ni relajarnos; solo tiene que sacarnos la mochila que teníamos", cerró.