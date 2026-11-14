Ruso Rodríguez le tiró toda la presión a Boca: "Son un equipo de mucha más jerarquía"

"Los más grandes tratamos de bajar esa calma, de hacer que los jugadores disfruten este momento porque también es algo que no sucede todos los días, jugar una semifinal tan importante como esta", explicó el arquero de Banfield.

Al analizar al rival de turno, evitó cualquier complejo de inferioridad y trasladó toda la responsabilidad hacia la vereda de enfrente: "La presión la tienen ellos porque son un equipo de mucha más jerarquía, con un plantel muy numeroso, con recambio, pero nosotros también tenemos lo nuestro para poder hacer las cosas bien". Además, dejó una clara advertencia sobre cómo lastimar al campeón anual: "Tienen falencias y defectos que, si hacemos las cosas bien, podemos aprovechar".

Finalmente Rodríguez, que atajó su primer penal ante Boca (a Carlos Tevez), reafirmó su mentalidad ganadora para una eventual definición desde los doce pasos: "Disfruto esa doble tarea, no lo siento una presión". Para finalizar, sentenció: "Si toca ir a la tanda, seguramente pateo".