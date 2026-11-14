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Ruso Rodríguez le tiró toda la presión a Boca: "Son un equipo de mucha más jerarquía"

A un puñado de horas de la semifinal ante Boca, Ruso Rodríguez rompió el silencio. "La presión la tienen ellos", afirmó

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
El Ruso habló en la previa de la semifinal de la Copa Argentina ante Boca.

El Ruso habló en la previa de la semifinal de la Copa Argentina ante Boca.

La Copa Argentina tiene en Banfield a un animador inesperado, y gran parte de ese sueño se sostiene en los guantes y la personalidad de el Ruso Rodríguez. El arquero de 37 años se transformó en la gran figura del equipo, brillando tanto bajo los tres palos como en la definición por penales.

En la previa de la semifinal ante Boca, que se jugará este sábado por la tarde en el Malvinas Argentinas, el experimentado arquero analizó el cruce con el flamante campeón de la Tabla Anual. Aunque reconoció la jerarquía y el gran momento del Xeneize, advirtió que también tiene falencias, las cuales el Taladro buscará aprovechar al máximo.

El análisis del Ruso Rodríguez a horas de enfrentar a Boca

En la previa del encuentro, el Ruso enfrentó los micrófonos de diario Olé y analizó el mano a mano que se les viene ante un Boca que llega encumbrado.

"Los más grandes tratamos de bajar esa calma, de hacer que los jugadores disfruten este momento porque también es algo que no sucede todos los días, jugar una semifinal tan importante como esta", explicó el arquero de Banfield.

Al analizar al rival de turno, evitó cualquier complejo de inferioridad y trasladó toda la responsabilidad hacia la vereda de enfrente: "La presión la tienen ellos porque son un equipo de mucha más jerarquía, con un plantel muy numeroso, con recambio, pero nosotros también tenemos lo nuestro para poder hacer las cosas bien". Además, dejó una clara advertencia sobre cómo lastimar al campeón anual: "Tienen falencias y defectos que, si hacemos las cosas bien, podemos aprovechar".

Finalmente Rodríguez, que atajó su primer penal ante Boca (a Carlos Tevez), reafirmó su mentalidad ganadora para una eventual definición desde los doce pasos: "Disfruto esa doble tarea, no lo siento una presión". Para finalizar, sentenció: "Si toca ir a la tanda, seguramente pateo".

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