Scaloni tras la caída de la Selección argentina: "Tenemos material para salir de esta derrota"

El DT subcampeón del mundo defendió a las caras nuevas de la Selección en este proceso de recambio. "Son chicos jóvenes y creemos que los momentos hay que buscarlos. Lamentablemente, hoy no pudimos encontrar el momento para que ellos puedan disfrutar su fútbol. Paciencia, porque son chicos jóvenes, que van a dar. No podemos pretender que se pongan el equipo al hombro. Es difícil. Sobre todo, contra un gran rival", dijo.

"El rival te pone en dificultad, hay que felicitarlo; pero también es real que el desgaste lo tuvimos todo nosotros. Hay que darle oportunidad a los chicos y que vayan agarrando ritmo", añadió.

"Creo que el equipo intentó, llegó, y tuvo paciencia en algún momento. Se van conociendo, eso te lo da los partidos, más allá de los entrenamientos. Por momentos se vieron cosas interesantes", especificó-

"Normalmente los rivales que vienen acá esperan, igual hoy Uruguay tuvo momentos en los que salió a buscar", dijo.

"Seguramente el martes haremos algunos cambios, pero también es importante que haya jugadores que repitan, para que vayan agarrando ritmo en este tipo de partidos", afirmó el entrenador sobre el encuentro ante Costa Rica.

Qué dijo Scaloni sobre el poco público que hubo en La Bombonera

"La gente va a venir, es incondicional, eso ya lo sabemos. No importa que no esté Leo (Messi), van a estar. Pero nosotros somos los que tenemos que contagiar", señaló.