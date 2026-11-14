Scaloni tras la caída de la Selección argentina: "Tenemos material para salir de esta derrota"

El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, fue optimista a pesar de la derrota por 2 a 1 en un partido amistoso ante Uruguay en La Bombonera.
El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, habló tras la derrota por 2 a 1 en un amistoso ante Uruguay en La Bombonera
El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, fue optimista a pesar de la derrota por 2 a 1 en un partido amistoso ante Uruguay en La Bombonera.
"La gente quiere ver a su equipo competir, jugar como Argentina, y eso es lo que proponemos. En líneas generales se hizo lo que tenía que hacer. A la gente no le voy a pedir nada. Nosotros somos los que tenemos que acostumbrarlos a que el equipo juegue bien. Esto puede pasar, pero no hay que volverse loco, tenemos material para salir de esta derrota", dijo Scaloni, el DT de la Selección argentina subcampeona del mundo.
"Lógicamente, hay cosas para corregir. Sabíamos que iba a ser un rival difícil. Es lo que toca: seguir trabajando", afirmó.
El DT subcampeón del mundo defendió a las caras nuevas de la Selección en este proceso de recambio. "Son chicos jóvenes y creemos que los momentos hay que buscarlos. Lamentablemente, hoy no pudimos encontrar el momento para que ellos puedan disfrutar su fútbol. Paciencia, porque son chicos jóvenes, que van a dar. No podemos pretender que se pongan el equipo al hombro. Es difícil. Sobre todo, contra un gran rival", dijo.
"El rival te pone en dificultad, hay que felicitarlo; pero también es real que el desgaste lo tuvimos todo nosotros. Hay que darle oportunidad a los chicos y que vayan agarrando ritmo", añadió.
"Creo que el equipo intentó, llegó, y tuvo paciencia en algún momento. Se van conociendo, eso te lo da los partidos, más allá de los entrenamientos. Por momentos se vieron cosas interesantes", especificó-
"Normalmente los rivales que vienen acá esperan, igual hoy Uruguay tuvo momentos en los que salió a buscar", dijo.
"Seguramente el martes haremos algunos cambios, pero también es importante que haya jugadores que repitan, para que vayan agarrando ritmo en este tipo de partidos", afirmó el entrenador sobre el encuentro ante Costa Rica.
"La gente va a venir, es incondicional, eso ya lo sabemos. No importa que no esté Leo (Messi), van a estar. Pero nosotros somos los que tenemos que contagiar", señaló.