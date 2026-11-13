Locura xeneize: Boca llegó a Mendoza para afrontar la semifinal de la Copa Argentina ante Banfield

Se lo pudo ver al titular xeneize, Juan Román Riquelme, cuando bajó rápidamente del colectivo y se instaló en el búnker auriazul.
Los jugadores del equipo de la Ribera se sacaron fotos y firmaron autógrafos a pesar del intenso calor que azota a Mendoza.
La probable formación de Boca para enfrentar a Banfield, por la semifinal de la Copa Argentina:
El elenco dirigido por el Vasco Arruabarrena formaría ante el Taladro con: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Malcom Braida; Santiago Ascacìbar o Tomás Belmonte, Leandro Paredes, Milton Delgado; Sebastián Villa, Miguel Merentiel y Alan Velasco.
Nota en elaboración.