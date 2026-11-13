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Locura xeneize: Boca llegó a Mendoza para afrontar la semifinal de la Copa Argentina ante Banfield

Boca arribó a Mendoza este viernes alrededor de las 16.30. El Xeneize se medirá con Banfield este sábado desde las 19, por las semifinales de la Copa Argentina

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Merentiel se saca fotos con los hinchas de Boca. El Xeneize está en Mendoza.

Merentiel se saca fotos con los hinchas de Boca. El Xeneize está en Mendoza.

Ya está en Mendoza el Xeneize y hay locura entre sus enfervorizados hinchas. Boca arribó este viernes alrededor de las 16.30 al Aeropuerto Internacional El Plumerillo. El Xeneize se medirá con Banfield en el majestuoso estadio Malvinas Argentinas este sábado desde las 19, por las semifinales de la Copa Argentina.

Boca busca un triunfo que le permita pasar a la final, donde espera rival Platense, que viene de eliminar en semis por penales a Atlético Tucumán, con una gran actuación del arquero mendocino Juan Pablo Cozzani, un especialista en los remates desde los doce pasos.

Juan Rom&aacute;n Riquelme arrib&oacute; con Boca a Mendoza.

Juan Román Riquelme arribó con Boca a Mendoza.

El plantel de Boca, que viene de ganar la tabla anual tras vencer en la 16ª y última fecha de la fase regular del Torneo Clausura a Defensa y Justicia por 1 a 0 -con un gol agónico del ecuatoriano Enner Valencia-, se alojó ya en el Hotel Hilton, del departamento de Guaymallén, donde lo esperaban numerosos fanáticos.

Se lo pudo ver al titular xeneize, Juan Román Riquelme, cuando bajó rápidamente del colectivo y se instaló en el búnker auriazul.

Los jugadores del equipo de la Ribera se sacaron fotos y firmaron autógrafos a pesar del intenso calor que azota a Mendoza.

La probable formación de Boca para enfrentar a Banfield, por la semifinal de la Copa Argentina:

El elenco dirigido por el Vasco Arruabarrena formaría ante el Taladro con: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Malcom Braida; Santiago Ascacìbar o Tomás Belmonte, Leandro Paredes, Milton Delgado; Sebastián Villa, Miguel Merentiel y Alan Velasco.

Nota en elaboración.

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