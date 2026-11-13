Locura xeneize: Boca llegó a Mendoza para afrontar la semifinal de la Copa Argentina ante Banfield

Boca busca un triunfo que le permita pasar a la final, donde espera rival Platense, que viene de eliminar en semis por penales a Atlético Tucumán, con una gran actuación del arquero mendocino Juan Pablo Cozzani, un especialista en los remates desde los doce pasos.

Juan Román Riquelme arribó con Boca a Mendoza.

El plantel de Boca, que viene de ganar la tabla anual tras vencer en la 16ª y última fecha de la fase regular del Torneo Clausura a Defensa y Justicia por 1 a 0 -con un gol agónico del ecuatoriano Enner Valencia-, se alojó ya en el Hotel Hilton, del departamento de Guaymallén, donde lo esperaban numerosos fanáticos.