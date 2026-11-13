El tremendo penal que no le cobraron a Independiente Rivadavia en la Supercopa Argentina: "Es una vergüenza"

"Es una vergüenza. Tiene que haber justicia en el futbol, ojalá le presten atención a las palabras de Leon XIV. Señor Beligoy, haga algo. Que mejore las cosas en el futbol. Estas cosas no pueden suceder. O son unos incapaces o hay algo oscuro", fue el análisis de Mariano Closs en la pantalla de ESPN.

Los hilos del encuentro hubiesen sido definidamente distintos pero la omisión de Falcón Pérez, sumado a la nula participación de Héctor Paletta en el VAR, privaron a Independiente Rivadavia de la posibilidad de empatar y terminar la Supercopa Argentina con un hombre más que su rival.

Lo que se le viene a Independiente Rivadavia

Por los octavos de final del torneo Clausura de la Liga Profesional, Independiente Rivadavia se verá las caras con Boca en La Bombonera.

El duelo se jugará el 25 de noviembre y comenzará a las 21. Esto será cuatro días después de que el Xeneize diga presente en Barranquilla para la final de la Copa Sudamericana, donde se medirá con Atlético Mineiro.