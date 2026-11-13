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El tremendo penal que no le cobraron a Independiente Rivadavia en la Supercopa Argentina: "Es una vergüenza"

Yael Falcón Pérez, que estaba bien posicionado, omitió un claro penal para Independiente Rivadavia en la Supercopa Argentina. El VAR brilló por su ausencia

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Yael Falcón Pérez omitió un claro penal para Independiente Rivadavia.

Yael Falcón Pérez omitió un claro penal para Independiente Rivadavia.

Independiente Rivadavia estuvo cerca de la hazaña. Luego de ir perdiendo 2-0 hasta los 89 minutos, la Lepra lo empató en tiempo extra y envió la definición de la Supercopa Argentina al alargue. Allí Estudiantes sacó ventaja y terminó alzando el trofeo en el estadio Julio César Villagra.

Ya con la desventaja en el marcador, hubo una jugada que lo podría haber cambiado todo. Un claro penal contra José Florentín no solamente que no fue sancionado por Yael Falcón Pérez, quien tenía una buena ubicación en el campo, sino que tampoco fue revisada por el VAR.

No solamente hubiese sido la posibilidad para que el Azul iguale las acciones con más de 20 minutos por delante, sino que era la segunda amarilla para Leandro González Pirez (había sido amonestado por un planchazo en el primer tiempo que tampoco fue revisado).

"Es una vergüenza. Tiene que haber justicia en el futbol, ojalá le presten atención a las palabras de Leon XIV. Señor Beligoy, haga algo. Que mejore las cosas en el futbol. Estas cosas no pueden suceder. O son unos incapaces o hay algo oscuro", fue el análisis de Mariano Closs en la pantalla de ESPN.

Los hilos del encuentro hubiesen sido definidamente distintos pero la omisión de Falcón Pérez, sumado a la nula participación de Héctor Paletta en el VAR, privaron a Independiente Rivadavia de la posibilidad de empatar y terminar la Supercopa Argentina con un hombre más que su rival.

Lo que se le viene a Independiente Rivadavia

Por los octavos de final del torneo Clausura de la Liga Profesional, Independiente Rivadavia se verá las caras con Boca en La Bombonera.

El duelo se jugará el 25 de noviembre y comenzará a las 21. Esto será cuatro días después de que el Xeneize diga presente en Barranquilla para la final de la Copa Sudamericana, donde se medirá con Atlético Mineiro.

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