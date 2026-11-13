Mauricio Pochettino es el nuevo DT del Manchester United y se despidió entre lágrimas en Estados Unidos

Una salida emotiva y una despedida pendiente

Antes de desembarcar en Manchester para debutar en el clásico frente al Liverpool el próximo 22 de noviembre, Pochettino cerrará su ciclo en Estados Unidos dirigiendo la serie de cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf ante Haití. Luego, Steve Cherundolo quedará como interino para los compromisos de diciembre.

A heartfelt thank you from Mauricio Pochettino. https://t.co/a7IF7hIDHr — U.S. Soccer Men's National Team (@USMNT) November 13, 2026

Visiblemente conmovido tras confirmarse el traspaso, el entrenador reconoció el impacto personal de su partida: "Es difícil hablar ahora. Soy un tipo muy emocional. Es una decisión muy triste, es la decisión más difícil de mi carrera, pero somos profesionales y estamos tratando de hacer realidad nuestros sueños". Además, explicó que los primeros contactos surgieron el domingo y destacó la total transparencia mantenida con las autoridades estadounidenses.

Desde US Soccer, su CEO y Secretario General, JT Batson, despidió al cuerpo técnico con elogios: "Mauricio ha dejado una marca duradera a través de su liderazgo y profesionalismo. De lo que más nos enorgullecemos va más allá de las victorias; él y su personal elevaron los estándares y fortalecieron nuestra cultura".

El balance en Estados Unidos y el incendio en Old Trafford

Pochettino cierra su etapa en el seleccionado norteamericano con un registro de 21 victorias, 2 empates y 12 derrotas en 35 presentaciones. Durante su gestión, alcanzó la final de la Copa Oro 2025 (derrota 2-1 ante México), las semifinales de la Liga de Naciones (caída frente a Panamá) y los octavos de final del Mundial 2026, instancia en la que fue eliminado tras perder 4-1 ante Bélgica.

En Inglaterra, el panorama que lo espera es crítico. Tras disputarse las primeras diez fechas de la Premier League, el Manchester United marcha en el 18vo puesto, ocupando lugares de descenso directo. En el plano internacional, el equipo se ubica 17mo en la fase inicial de la UEFA Champions League, en puestos de clasificación a los playoffs pero sin margen de error.

Para el argentino será su su cuarto club en el fútbol inglés, tras sus pasos por Espanyol, Southampton, Tottenham (subcampeón de la Champions League 2018/19), Paris Saint-Germain (ganó 3 títulos), Chelsea y el combinado estadounidense.