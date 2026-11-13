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Final de la Supercopa Argentina

Las emotivas palabras de Alfredo Berti tras la caída de la Lepra: "Estamos orgullosos"

Independiente Rivadavia cayó 3-2 en el tiempo extra; Alfredo Berti se mostró reflexivo y agradecido con los hinchas que acompañaron al equipo

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Alfredo Berti puso en valor la actitud de sus jugadores y de los hinchas.

Alfredo Berti puso en valor la actitud de sus jugadores y de los hinchas.

Independiente Rivadavia protagonizó una batalla en la final de la Supercopa Argentina, pero terminó cayendo por 3-2 en el tiempo suplementario tras haber logrado una heroica remontada en los 90 minutos reglamentarios. Luego del pitazo final, Alfredo Berti tomó la palabra y dejó un análisis cargado de autocrítica mesurada, entereza y respaldo hacia sus futbolistas.

Lejos de quedarse únicamente con la amargura lógica por el resultado adverso, el entrenador de la Lepra puso el foco en la entrega colectiva del plantel a lo largo de toda la temporada y destacó el emocionante reconocimiento que bajó desde las tribunas tras la derrota.

Villalba convirti&oacute; el empate y estir&oacute; la definici&oacute;n al tiempo extra.

Villalba convirtió el empate y estiró la definición al tiempo extra.

El análisis de Alfredo Berti sobre la final

Al repasar el trámite del encuentro decisivo, el director técnico subrayó la rebeldía de sus dirigidos para sobreponerse a una desventaja inicial de dos goles y lamentó las desatenciones en las jugadas a balón parado que terminaron inclinando la balanza: "Creo que fue un partido que en todo momento lo fuimos a buscar, se pusieron 2 a 0 y creo que a partir de ahí que todo fue nuestro, ¿no?".

(Video: Gentileza de Siempre Caudillo).

"Con mucho coraje, por momentos con fútbol y lo pudimos empatar y la verdad es que nos fuimos al alargue con muy buenas sensaciones. Nos convierten con dos goles de pelota detenida y la tranquilidad de que el equipo lo dio todo y que estos chicos se brindan permanentemente", explicó Berti.

"Fue un partido que los dos equipos propusimos ir al frente y creo que fue muy parejo en todo momento, tuvimos nuestras chances, no la pudimos concretar; ellos llegaron, nos convirtieron. La tranquilidad de que el equipo ha ido al frente y ha sido competitivo", manifestó el entrenador.

Alfredo Berti realiz&oacute; un an&aacute;lisis de la final.

Alfredo Berti realizó un análisis de la final.

Alfredo Berti puso en valor a sus jugadores y a la hinchada leprosa

Más allá del golpe anímico que implica dejar escapar un título en el tiempo extra, el DT valoró la posibilidad de contar con un margen de descanso antes de volver a competir y rescató la transparencia del grupo frente a la adversidad: "Estamos tristes, dolidos, pero tenemos bastantes días para el próximo partido, eso viene bien".

"Estamos tristes porque una final uno siempre la desea ganar, tenemos la tranquilidad de podernos mirarnos entre nosotros a la cara y poder mirar al hincha a la cara", analizó sobre la final de la Supercopa Argentina.

(Video: Gentileza de Siempre Caudillo).

Finalmente, el conductor del conjunto azul dedicó un párrafo aparte para agradecer el acompañamiento incondicional de los hinchas, quienes despidieron al equipo de pie pese a la caída: "El aplauso y la consideración del hincha a lo último es una muestra de lo que pasó en la cancha".

"El hincha despidió a estos chicos con aplausos y nosotros estamos orgullosos por lo que han hecho durante todo este año", concluyó el entrenador que le brindó a Independiente Rivadavia la estrella de la Copa Argentina.

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