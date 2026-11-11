La nueva competencia a la que accederá Independiente Rivadavia si gana la Supercopa Argentina

En lo que respecta a la Copa Argentina, todavía hay tres equipos con chances de quedarse con el título. Se trata de Platense, que ya está en la final, y de Boca y Banfield, que se enfrentarán este sábado en Mendoza por la segunda semifinal.

La Lepra o el Pincha a la nueva Recopa de Campeones

Estudiantes e Independiente Rivadavia, por su parte, definirán al segundo clasificado este jueves cuando se enfrenten en la Supercopa Argentina.

La Copa Argentina 2025 le abrió nuevas oportunidades a la Lepra.

El equipo platense, que a fin de mes buscará hacer historia cuando se enfrente con Palmeiras de Brasil en la final de la Copa Libertadores, se ganó el derecho a participar de la Supercopa Argentina gracias a su título en el Trofeo de Campeones 2025.

Por su parte, Independiente Rivadavia participará de la Supercopa Argentina por su inolvidable consagración en la Copa Argentina 2025.

Así se juega la Recopa de Campeones

El torneo se disputará anualmente en estadios designados por la AFA y constará de tres partidos.

En el primero se enfrentarán el ganador de la Supercopa Argentina y el de la Supercopa Internacional. Luego el campeón de la Copa Argentina se medirá con el perdedor del partido inaugural y, finalmente, lo hará con el ganador del primer encuentro.

En caso de que haya empate en los 90 minutos, los partidos se definirán por penales y se puntuará de la siguiente manera: los triunfos en tiempo reglamentario otorgarán tres unidades, mientras que las victorias por penales sumarán dos.

Los equipos que pierdan desde los 12 pasos acumularán un punto y aquellos que caigan dentro del tiempo regular no sumarán ninguno.