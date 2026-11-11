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Enzo Fernández regresó al Monumental: los detalles de la visita

Enzo Fernández visitó el Monumental y se reunió con el presidente de River, Stéfano Di Carlo

Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga [email protected]
Enzo Fernández visitó el Monumental y se reunió con el presidente de River.

Enzo Fernández visitó el Monumental y se reunió con el presidente de River.

Enzo Fernández se encuentra en el país con motivo de disputar los dos últimos compromisos del año con la Selección argentina ante Uruguay y Costa Rica. Aprovechando su estadía en Argentina, el mediocampista visitó las instalaciones de River, club que lo vio crecer y lo catapultó al plano internacional.

En el Monumental, Enzo estuvo con Stéfano Di Carlo, el presidente de River, con quien posó para la foto que luego se reflejó en las redes sociales del club.

Enzo Fernández regresó al Monumental y posó con la camiseta de River

Con el horario vespertino de entrenamiento con la Selección argentina, Enzo Fernández aprovechó para recorrer las instalaciones de River en la mañana de este miércoles. El mediocampista campeón del mundo visitó su segunda casa, el Monumental, y se reunió con el presidente Stéfano Di Carlo.

Fernández recibió la camiseta número 13 con su apellido y posó con el verde césped de fondo. En sus redes sociales, el club le dedicó un mensaje especial a uno de los futbolistas más cotizados en la actualidad, surgido de la casa Millonaria.

"Enzo en su casa, con el Manto Sagrado y el amor por River de siempre", escribió River. "En su visita al Monumental, Enzo fue recibido por el presidente en el despacho presidencial", completaron desde la entidad.

Por su parte, el futbolista publicó una foto del Monumental en su cuenta de Instagram y escribió "En casa", desatando la locura de los fanáticos de River.

Enzo Fernández disputará los dos amistosos con la Selección argentina y luego regresará a Inglaterra para atender sus compromisos con el Manchester City, club que desembolsó alrededor de 145 millones de euros en el último mercado de pases por la ficha del argentino.

Allí, Enzo Fernández acumula dos goles en los 13 partidos que ha disputado.

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