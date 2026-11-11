Enzo Fernández regresó al Monumental: los detalles de la visita

Fernández recibió la camiseta número 13 con su apellido y posó con el verde césped de fondo. En sus redes sociales, el club le dedicó un mensaje especial a uno de los futbolistas más cotizados en la actualidad, surgido de la casa Millonaria.

"Enzo en su casa, con el Manto Sagrado y el amor por River de siempre", escribió River. "En su visita al Monumental, Enzo fue recibido por el presidente en el despacho presidencial", completaron desde la entidad.

Por su parte, el futbolista publicó una foto del Monumental en su cuenta de Instagram y escribió "En casa", desatando la locura de los fanáticos de River.

Enzo Fernández disputará los dos amistosos con la Selección argentina y luego regresará a Inglaterra para atender sus compromisos con el Manchester City, club que desembolsó alrededor de 145 millones de euros en el último mercado de pases por la ficha del argentino.

Allí, Enzo Fernández acumula dos goles en los 13 partidos que ha disputado.