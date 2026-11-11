Las conclusiones en Gimnasia y Esgrima tras el clásico con la Lepra y lo que viene frente a Rosario Central

Con el retorno a los entrenamientos, el equipo hizo mea culpa de lo que sucedió el pasado sábado ante la Lepra y, entre las conclusiones que se sacaron, una de ellas fue la necesidad de cerrar los partidos. Ante Vélez, Platense o ante el equipo de Berto, por mencionar algunos ejemplos, el elenco dirigido por Darío Franco se quedó con menos de lo que esperaba y ahí se centró el foco.
"En muchos partidos nos costó cerrar los encuentros y perdimos varios puntos, por eso es la bronca que tenemos. Ahora hay que enfocarse en los que viene, que son los octavos de final, una instancia que es muy importante y quedaron los mejores equipos de cada zona", había analizado Chiqui Muñoz tras el compromiso ante Independiente Rivadavia.