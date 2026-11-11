Las conclusiones en Gimnasia y Esgrima tras el clásico con la Lepra y lo que viene frente a Rosario Central

Ignacio Sabatini, por su parte, agregó que a Gimnasia le faltó "claridad a la hora de de definir en los ataques". El delantero tuvo un gran partido y fue otro de los que se fue con bronca del Víctor Legrotaglie. "Tendríamos que haber cerrado el partido mucho antes y la falta de contundencia hizo que por ahí el partido se quede abierto hasta el final", sentenció.

Las voces de los protagonistas dejaron en claro la necesidad de corregir aspectos de cara a los playoffs. Las anotaciones de Darío Franco quedaron a la orden del día luego de que el propio DT reflexionara en conferencia de prensa: "No aprovechamos el hombre de más, no supimos utilizar ese jugador extra que teníamos. Cambiamos el esquema en el segundo tiempo y tuvimos situaciones, pero también malos controles en la última jugada que no nos permitieron anotar un gol más".

Gimnasia y Esgrima se enfrentará a Rosario Central por los octavos de final del Torneo Clausura en el Gigante de Arroyito con fecha y horario a confirmar. El Lobo no tendrá una parada fácil pero intentará con sus armas quedarse con el boleto a la siguiente instancia.

El análisis de Sabatini tras el clásico entre Gimnasia e Independiente Rivadavia