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Las conclusiones en Gimnasia y Esgrima tras el clásico con la Lepra y lo que viene frente a Rosario Central

Gimnasia y Esgrima volvió a los entrenamientos luego de la igualdad ante Independiente Rivadavia en el clásico mendocino

Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga [email protected]
Gimnasia y Esgrima volvió a los entrenamientos de cara al partido frente a Rosario Central por los playoffs del Clausura.

Gimnasia y Esgrima volvió a los entrenamientos de cara al partido frente a Rosario Central por los playoffs del Clausura.

Gimnasia y Esgrima salió herido del clásico mendocino ante Independiente Rivadavia. El empate sobre el final fue un golpe duro para el plantel pero la mente ya está puesta en el partido frente a Rosario Central por los octavos de final del Torneo Clausura.

Con el retorno a los entrenamientos, el equipo hizo mea culpa de lo que sucedió el pasado sábado ante la Lepra y, entre las conclusiones que se sacaron, una de ellas fue la necesidad de cerrar los partidos. Ante Vélez, Platense o ante el equipo de Berto, por mencionar algunos ejemplos, el elenco dirigido por Darío Franco se quedó con menos de lo que esperaba y ahí se centró el foco.

"En muchos partidos nos costó cerrar los encuentros y perdimos varios puntos, por eso es la bronca que tenemos. Ahora hay que enfocarse en los que viene, que son los octavos de final, una instancia que es muy importante y quedaron los mejores equipos de cada zona", había analizado Chiqui Muñoz tras el compromiso ante Independiente Rivadavia.

Ignacio Sabatini, por su parte, agregó que a Gimnasia le faltó "claridad a la hora de de definir en los ataques". El delantero tuvo un gran partido y fue otro de los que se fue con bronca del Víctor Legrotaglie. "Tendríamos que haber cerrado el partido mucho antes y la falta de contundencia hizo que por ahí el partido se quede abierto hasta el final", sentenció.

Las voces de los protagonistas dejaron en claro la necesidad de corregir aspectos de cara a los playoffs. Las anotaciones de Darío Franco quedaron a la orden del día luego de que el propio DT reflexionara en conferencia de prensa: "No aprovechamos el hombre de más, no supimos utilizar ese jugador extra que teníamos. Cambiamos el esquema en el segundo tiempo y tuvimos situaciones, pero también malos controles en la última jugada que no nos permitieron anotar un gol más".

Gimnasia y Esgrima se enfrentará a Rosario Central por los octavos de final del Torneo Clausura en el Gigante de Arroyito con fecha y horario a confirmar. El Lobo no tendrá una parada fácil pero intentará con sus armas quedarse con el boleto a la siguiente instancia.

El análisis de Sabatini tras el clásico entre Gimnasia e Independiente Rivadavia

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