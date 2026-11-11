Lejos de la ostentación clásica y el brillo que caracterizaron históricamente a su familia, Marta Fort abrió las puertas de su casa para revelar la decoración de su nuevo hogar. La joven figura de Masterchef Celebrity apostó por una estética contemporánea e hiperminimalista donde la premisa del menos es más funciona como regla de oro.
Martita Fort rompe la tradición familiar: así es su nueva casa armoniosa e hiperminimalista
Te enseñamos cómo es la casa de Martita Fort con un estilo que marca tendencia dentro de la arquitectura
Su propiedad destaca por contar con ambientes hiperamplios, abundante luz natural y una paleta cromática serena que combina elegancia absoluta con confort cotidiano.
El living de Martita Fort: sillones de diseño y juego de contrastes
El corazón de la casa es un inmenso salón de estar dominado por tonos neutros como blanco, gris y beige. El gran protagonista del espacio es un sillón extra large de líneas bajas y tapizado claro, acompañado por almohadones disruptivos con formas de nudo y esferas.
Para romper con la claridad del mobiliario, la ambientación incorpora una mesa ratona negra de formato ovalado cargada con libros de diseño y objetos curados. El sector de descanso se delimita con una cálida alfombra gris de pelo largo y se viste en el techo con imponentes lámparas colgantes esféricas de acabados metálicos.
Este espacio conecta de forma directa con el comedor equipado con sillas oscuras gracias a enormes ventanales de piso a techo que unifican el interior con la iluminación exterior.
Una casa con dormitorio zen ideal para el descanso
La coherencia estética de la vivienda se traslada a la habitación principal, pensada como un verdadero santuario de descanso sin recargar el ambiente con mobiliario innecesario. La pieza central del cuarto es una cama king size con un respaldo tapizado en tonos crudos y sábanas suaves.
Para regular el ingreso de luz y aportar profundidad, la influencer optó por cortinas de doble paño que combinan telas oscuras y translúcidas. El toque final lo aporta la incorporación estratégica de plantas de interior, un detalle natural que oxigena y añade calidez al minimalismo del espacio. Sin duda un lujo de la arquitectura.
En pocas palabras
- Casa minimalista: Martita Fort presentó su nuevo hogar de estilo hiperminimalista y moderno.
- Ambientes amplios: la propiedad se caracteriza por su luminosidad, espacios generosos y una paleta de colores neutros.
- Estilo zen: el dormitorio principal, concebido como un santuario, combina diseño, confort y detalles naturales.