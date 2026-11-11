Martita Fort rompe la tradición familiar: así es su nueva casa armoniosa e hiperminimalista

Para romper con la claridad del mobiliario, la ambientación incorpora una mesa ratona negra de formato ovalado cargada con libros de diseño y objetos curados. El sector de descanso se delimita con una cálida alfombra gris de pelo largo y se viste en el techo con imponentes lámparas colgantes esféricas de acabados metálicos.

Este espacio conecta de forma directa con el comedor equipado con sillas oscuras gracias a enormes ventanales de piso a techo que unifican el interior con la iluminación exterior.

La casa de Marta Fort tiene living moderno, grandes ventanales y decoración minimalista.

Una casa con dormitorio zen ideal para el descanso

La coherencia estética de la vivienda se traslada a la habitación principal, pensada como un verdadero santuario de descanso sin recargar el ambiente con mobiliario innecesario. La pieza central del cuarto es una cama king size con un respaldo tapizado en tonos crudos y sábanas suaves.

Para regular el ingreso de luz y aportar profundidad, la influencer optó por cortinas de doble paño que combinan telas oscuras y translúcidas. El toque final lo aporta la incorporación estratégica de plantas de interior, un detalle natural que oxigena y añade calidez al minimalismo del espacio. Sin duda un lujo de la arquitectura.