Escándalo con Marta Fort en un evento: "Lucran y maltratan"

Ángel de Brito furioso con Marta Fort y su equipo.

Ayer la prensa de Martita Fort destrató a todos los cronistas a un evento al que los invitaron. "Lucran y maltratan a los reporteros, patético", escribió el conductor en su cuenta de X.

Marta Fort shockeó a Mario Pergolini con su trabajo desconocido: "Fui cajera de..."

Sin pelos en la lengua, Marta Fort impactó a Pergolini con sus declaraciones y confesiones, entre ellas, el día que fue cajera de un supermercado.

"Fui cajera de Día", lanzó ante la mirada incrédula del conductor. "Ahí me di cuenta lo caro que es el aceite de oliva", siguió divertida recordando que encontró a una clienta tratando de llevarse una botella.

Además, Marta Fort confesó que está en pareja y que la acompañó durante todo el mundial aunque recién ahora ha comenzado ha mostrarse públicamente. "Se llama Juan Manuel", contó.

El descargo de Marta Fort tras ser cuestionada por querer "operarse entera"

Marta Fort salió con los tapones de punta tras los cuestionamientos que recibió por sus revelaciones en el ciclo de entrevistas de Pampita Carolina Ardohain donde habló de los retoques estéticos y la presión de las redes.

Martita Fort respondió a las críticas a través de un posteo en su cuenta de Instagram. "No se asusten, no pienso 'hacerme entera' fue una forma de decir que yo entreno todos los días y me preocupo mucho por mi físico y apariencia. Hay veces que por la culpa de las redes sociales uno tiene esa idea intrusiva porque gran parte tienen alguna que otra intervención estética que nos hace compararnos constantemente", explicó Marta Fort.

"No es mi idea, por ahora, no me dejan. Ampliaremos...", escribió Martita antes de su llegada al Mundial 2026.