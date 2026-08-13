Marta Fort shockeó a Mario Pergolini con su trabajo desconocido: "Fui cajera de..."

Además, Marta Fort confesó que está en pareja y que la acompañó durante todo el mundial aunque recién ahora ha comenzado ha mostrarse públicamente. "Se llama Juan Manuel", contó.

El descargo de Marta Fort tras ser cuestionada por querer "operarse entera"

Marta Fort salió con los tapones de punta tras los cuestionamientos que recibió por sus revelaciones en el ciclo de entrevistas de Pampita Carolina Ardohain donde habló de los retoques estéticos y la presión de las redes.

"Cuando era más chica me decían, por ejemplo, que hiciera dieta. Entonces me fui al otro extremo, hice mucha dieta, nivel anorexia. Tuve un montón de problemas y era así. Y después, esos mismos que me decían ‘hacé dieta’, me decían ‘comete una hamburguesa’. Ahí fue cuando me hizo click. Siempre la gente va a encontrar algo para hatearte", decía Martita Fort sobre los problemas alimenticios que sufrió.

Martita incluso confesó que pasaría por el cirujano para lograr el aspecto que desea. “A mí me encantaría hacerme todo. Yo tengo como ese fantasma en mi cabeza que me dice ‘hacete entera’. De pies a cabeza, me haría de todo: una abdominoplastia, rinoplastia", cerraba sin filtros.

Ahora, Martita Fort respondió a las críticas a través de un posteo en su cuenta de Instagram. "No se asusten, no pienso 'hacerme entera' fue una forma de decir que yo entreno todos los días y me preocupo mucho por mi físico y apariencia. Hay veces que por la culpa de las redes sociales uno tiene esa idea intrusiva porque gran parte tienen alguna que otra intervención estética que nos hace compararnos constantemente", explicó Marta Fort. "No es mi idea, por ahora, no me dejan. Ampliaremos...", escribió Martita antes de su llegada al Mundial 2026.