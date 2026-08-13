Las fotos de Ekaterina Ojeda en Miami: "¿Es real?"

Ekaterina Ojeda cautivó a sus fans desde Miami.

Desde allí, Ekaterina Ojeda cautivó a sus seguidores posando con una de sus amigas y, como no podía ser de otra manera grabando hasta el último detalle de su estadía, incluso el departamento en el que se hospeda. "¿Es real?", escribió la amiga de Wanda Nara fascinada con la ciudad.

Ekaterina Ojeda le dijo bruja a la China Suárez

En su cuenta de Instagram, Ekaterina Ojeda publicó un video de Resumidos en el que se animó a responder las preguntas más picantes sobre el escándalo que involucra a la China Suárez, Mauro Icardi y Wanda Nara.

Sin pelos en la lengua, la joven que conquistó a Mauro Icardi en Tequila, describió a la China Suárez y hasta la trató de bruja cuando le preguntaron si era Team Wanda o Team China.

Ekaterina Ojeda se comparó con la China Suárez y la hundió.

"Team Wanda Nara", dice Ekaterina y redoblá la apuesta: "La otra es media bruja, es mala", sigue además de revelar que ya tuvo conversaciones privadas con Wanda Nara.

Ekaterina Ojeda contó cómo fue su cruce con la China Suárez

Ekaterina Ojeda protagonizó la tapa de una famosa revista y dio detalles desconocidos de su cruce con la pareja en un boliche.

Tras hacerse famosa por haber provocado los celos de la China Suárez luego de que Mauro Icardi quisiera seducirla, Ekaterina Ojeda habló sin filtros y destrozó a la actriz por su violento comportamiento en Tequila.

"Vino a la mesa donde estábamos nosotros y me dio un empujón en el brazo. Yo no lo podía creer. Jamás me pasó algo así, en ningún boliche. Yo no estaba haciendo nada, ¿entendés? Me tomó por sorpresa. La miré y ella me miraba mal. Además, todos nos habían saludado excepto ella. Me pareció una desubicada”, dijo a la revista Paparazzi.

Indignada, Ekaterina contó cómo fue luego el acercamiento de Mauro Icardi.“Cuando le digo que ya me voy, es ahí cuando me pasa el brazo y me quiere encajar un beso en la boca antes de que me vaya. Y lo esquivo”.