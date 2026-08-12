Así es cómo Mauro Icardi y la China Suárez reaccionaron al pedido de Wanda Nara de suspender el contacto con sus hijas

Alejado de sus hijas, Mauro Icardi alentó a Amancio Vicuña junto a la China Suárez.

Una vez más, el ex de Wanda Nara acompañó a la China Suárez y formó parte de la hinchada del equipo de fútbol de Amancio Vicuña.

Mauro Icardi habló del video privado de sus hijas discutiendo con Wanda Nara

Icardi salió con los tapones de punta luego de que en Puro Show revelaran la existencia de un video donde se ve a sus hijas siendo manipuladas por Wanda Nara y su madre Nora Colosimo.

“Así que anda circulando un video en el que, supuestamente, aparecen mis hijas siendo manipuladas para decir barbaridades sobre su padre”, comenzó escribiendo. “La verdad, no me sorprende en absoluto. Conozco muy bien el modus operandi de esta gente. Lo que realmente me llama la atención no es el contenido, sino de dónde salió. Según se dice, provendría del teléfono de (Nicolás) Payarola”, siguió sobre el ex abogado de Wanda Nara.

“Qué curioso es el destino. A veces, cuando cada uno tiene ‘los abogados que se merece’, terminan haciéndole el mayor favor a otros”, lanzó.

“Cuando tenés 9 y 11 años, es natural creer que todo lo que te dice tu mamá es lo correcto”, escribió sobre cómo los adultos influencias a las menores.

“Porque ser madre no convierte automáticamente a una persona en un buen ejemplo. El verdadero valor de un padre o una madre no lo define el título, sino sus actos”, lanzó punzante. "Y los hechos, tarde o temprano, siempre hablan más fuerte que cualquier relato”, afirmó.