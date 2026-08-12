Tras el escándalo que estalló luego de que Mauro Icardi se negara a autorizar la renovación de los pasaportes robados de sus hijas, Wanda Nara le pidió a la justicia que suspenda el contacto del futbolista con las menores hasta que se someta a una evaluación psicológica.
Así es cómo Mauro Icardi y la China Suárez reaccionaron al pedido de Wanda Nara de suspender el contacto con sus hijas
Qué hicieron Mauro Icardi y la China Suárez luego de que trascendiera que Wanda Nara lo quiere lejos de sus pequeñas
La noticia salió a la luz el miércoles por la tarde en el Diario de Mariana y mientras tanto Mauro Icardi respondía mostrándose más cercano que nunca a los hijos de la China Suárez.
Al igual que hizo durante el fin de semana cuando alentó a Rufina Cabré, hija de la China Suárez y Nicolás Cabre, en su partido de hockey, Mauro Icardi hizo lo mismo por Amancio Vicuña.
Una vez más, el ex de Wanda Nara acompañó a la China Suárez y formó parte de la hinchada del equipo de fútbol de Amancio Vicuña.
Mauro Icardi habló del video privado de sus hijas discutiendo con Wanda Nara
Icardi salió con los tapones de punta luego de que en Puro Show revelaran la existencia de un video donde se ve a sus hijas siendo manipuladas por Wanda Nara y su madre Nora Colosimo.
“Así que anda circulando un video en el que, supuestamente, aparecen mis hijas siendo manipuladas para decir barbaridades sobre su padre”, comenzó escribiendo. “La verdad, no me sorprende en absoluto. Conozco muy bien el modus operandi de esta gente. Lo que realmente me llama la atención no es el contenido, sino de dónde salió. Según se dice, provendría del teléfono de (Nicolás) Payarola”, siguió sobre el ex abogado de Wanda Nara.
“Qué curioso es el destino. A veces, cuando cada uno tiene ‘los abogados que se merece’, terminan haciéndole el mayor favor a otros”, lanzó.
“Cuando tenés 9 y 11 años, es natural creer que todo lo que te dice tu mamá es lo correcto”, escribió sobre cómo los adultos influencias a las menores.
“Porque ser madre no convierte automáticamente a una persona en un buen ejemplo. El verdadero valor de un padre o una madre no lo define el título, sino sus actos”, lanzó punzante. "Y los hechos, tarde o temprano, siempre hablan más fuerte que cualquier relato”, afirmó.
En pocas palabras
- Pedido de Wanda Nara: La mediática solicitó suspender el contacto de Mauro Icardi con sus hijas por una evaluación psicológica.
- Reacción de Icardi: El futbolista compartió momentos con los hijos de la China Suárez en un evento deportivo.
- Video Privado: Icardi se refirió a un video donde sus hijas discuten con Wanda Nara, sugiriendo manipulación.