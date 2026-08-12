En medio de las repercusiones por la aparición de un impactante video privado donde se ve a las hijas de Mauro Icardi discutiendo con Wanda Nara, la China Suárez reapareció en las redes sociales con un llamativo posteo.
El llamativo posteo de la China Suárez tras el video de las hijas de Mauro Icardi: "Limpieza"
Qué hizo la China Suárez luego de que se viralizara un polémico video de las hijas de Mauro Icardi y Wanda Nara
Durante la tarde del martes, Mauro Icardi se mostró de lo más afectado expresando su furia por la difusión de la grabación de sus hijas reclamando que no son una fuente de entretenimiento.
Tras el feroz descargo del jugador y la polémica que generaron las imágenes, la China Suárez aprovechó su día para una visita estética.
Sin hacer referencia a lo que está sucediendo con Francesca e Isabella Icardi, la China Suárez presumió a sus seguidores el resultado de su limpieza facial generando polémica por su actitud.
La China Suárez mostró el contundente gesto de Mauro Icardi con sus hijos tras el escándalo con las hijas de Wanda Nara
En la mañana del sábado, Mauro Icardi alentó a Rufina Cabré, hija de la China Suárez y Nicolás Cabre, en su partido de hockey, haciéndole frente a las bajas temperaturas.
Fue la China Suárez quien mostró la presencia de Mauro Icardi con un collage de fotos resumiendo la mañana deportiva que vivieron junto a su heredera.
Mientras tanto, Wanda Nara estalló contra el jugador por no lo sucedido en Milán y lo acusó de ser "padre de hijos ajenos" como mostró la China Suárez en su posteo.
Brutal descargo de Mauro Icardi tras el supuesto video de sus hijas siendo manipuladas
Icardi salió con los tapones de punta luego de que en Puro Show revelaran la existencia de un video donde se ve a sus hijas siendo manipuladas por Wanda Nara y su madre Nora Colosimo.
“Así que anda circulando un video en el que, supuestamente, aparecen mis hijas siendo manipuladas para decir barbaridades sobre su padre”, comenzó escribiendo. “La verdad, no me sorprende en absoluto. Conozco muy bien el modus operandi de esta gente. Lo que realmente me llama la atención no es el contenido, sino de dónde salió. Según se dice, provendría del teléfono de (Nicolás) Payarola”, siguió sobre el ex abogado de Wanda Nara.
“Qué curioso es el destino. A veces, cuando cada uno tiene ‘los abogados que se merece’, terminan haciéndole el mayor favor a otros”, lanzó.
“Cuando tenés 9 y 11 años, es natural creer que todo lo que te dice tu mamá es lo correcto”, escribió sobre cómo los adultos influencias a las menores.
“Porque ser madre no convierte automáticamente a una persona en un buen ejemplo. El verdadero valor de un padre o una madre no lo define el título, sino sus actos”, lanzó punzante. "Y los hechos, tarde o temprano, siempre hablan más fuerte que cualquier relato”, afirmó.
En pocas palabras
- China Suárez: Reapareció en redes con un llamativo posteo tras la viralización de un video de las hijas de Mauro Icardi.
- Video polémico: Se difundió una grabación privada donde las hijas de Mauro Icardi discuten con su mamá y su abuela.
- Posteo de Suárez: La actriz presumió su limpieza facial sin hacer referencia al escándalo, generando controversia.