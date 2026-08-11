Yanina Latorre le contestó a Facundo Moyano: "Sos camionero, gatero y..."

"Sos camionero, bien vestido casi put... y gatero", lanzó luego en su programa de radio luego de que el hijo de Moyano dijera que cuestionan a las mujeres que salen con él y que la próxima acusación de los periodistas será sobre su orientación sexual.

Yanina Latorre habló de plan macabro tras el episodio de Facundo Moyano y su novia

Durante su exposición ante la fiscal Florencia Nocerez, a cargo de una fiscalía especializada del Ministerio Público de la Ciudad, la novia de Facundo Moyano negó de forma tajante haber sido víctima de violencia física o verbal por parte de Moyano y atribuyó la secuencia registrada en la vía pública a un "brote psicótico" provocado por el consumo de estupefacientes que ella misma llevó.

Sin poder creer lo que escuchaba, Yanina Latorre no dudó en exponer su punto de vista, cuestionando la veracidad de los dichos de Candela y asegurando que se trata de un plan para lavar la imagen de Facundo Moyano luego de las escandalosas imágenes persiguiendo a su novia casi desnuda corriendo por la calle.

Yanina Latorre cuestionó a las declaraciones de Candela Arizaga y apuntó contra Facundo Moyano.

"¡Es mentira! No le creo nada. Lo que le creo es que pensó o sintió que la persiguieron o que veía cosas. Eso sí. Pero lo otro no. ¿Cómo hizo él para estar 48 horas con una mina que se drogaba? ¿Qué hacía, la miraba? Cuando corría por la calle, a mi me contaron que antes de todo eso él llamó al SAME para decir que le estaba dando un infarto, que estaba con taquicardia", arrancó en SQP.

Yanina Latorre no le cree a la novia de Facundo Moyano

"Le están lavando la imagen a Moyano. Acá me suena que le pusieron guita o le armaron la declaración. Desconoció al propio abogado, está diciendo que la droga era toda de ella y nada de él. Cuánta le pusieron para que dijera eso... ", lanzó especulando con la existencia de un arreglo entre Moyano y la modelo.

Además, la conductora cuestionó la actitud de Facundo Moyano con su novia. "El es un monje de clausura que estuvo 48 horas sentado como un encanto viendo a una chica drogarse". En la primera declaración cuando fueal hospital ella dijo que estuvieron los dos consumiendo cocaína durante 48 horas. Ahora me suena que le arreglaron todo", cerró contundente.