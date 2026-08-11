Yanina Latorre se metió de lleno en la sorpresiva separación de Sabrina Rojas y José Chatruc quienes anunciaron el fin de su romance tras más de cinco meses de noviazgo.
Yanina Latorre reveló qué pasó entre Sabrina Rojas y José Chatruc: "Él dejó de..."
Yanina Latorre sin filtros sobre el fin del romance entre Sabrina Rojas y José Chatruc. Los motivos
El lunes por la mañana, Sabrina Rojas publicó un descargo en su cuenta de Instagram anunciando su separación y explicando los motivos, dejando en claro la ausencia de terceros en discordia.
José Chatruc reposteó el mensaje de Sabrina Rojas y luego habló para las cámaras de Sálvese Quien Pueda. "La pasamos muy bien, quedó un buen recuerdo una relación muy linda. La pasamos bárbaro es una mujer increíble", dijo además de explicar que si bien no hubo un motivo particular hubo mucha distancia por el mundial.
Filosa, Yanina Latorre analizó los dichos de Chatruc y fue por más. "El dejó de darle bola, se apuraron un montón", arrancó haciendo hincapie en la rápida exposición pública que tuvo la relación. "Ellos eran amigos y pasaron a tener vínculo. No hay tercera en discordia pero ella estaba con más magia. Sabri la próxima no lo blanquees tan rápido", cerró la conductora aconsejando a su amiga.
Sabrina Rojas anunció su separación
"Paso por acá para contar que Pepe y yo ya no estamos juntos”, comenzó escribiendo. “Nada sucedió, simplemente hubo una magia que se desvaneció”.
"Cuando las cosas se traban, no hay que forzarlas. Así lo entendimos los dos después de una linda charla”, continuó. José es una de las personas más espectaculares que se me cruzó en estos últimos años, por eso estos meses me los guardo como un hermoso recuerdo”, expresó sin vueltas.
El romántico posteo de José Chatruc a Sabrina Rojas
Meses antes, con motivo del cumpleaños de la conductora, Sabrina Rojas y Chatruc viajaron a Río de Janeiro donde confirmaron su noviazgo.
Además, el ex jugador publicó un romántico posteo hablando de su amor por Sabrina Rojas. "Feliz cumple para mi compañera @rojassasi. Paso a paso, me dice la reina, y para mí es una frase de campeonato. Sé que el año pasado la rompiste, pero estoy convencido de que de ahora en más es todo para arriba. Espero poder acompañarte para que sigas brillando cada vez más. Te amo, Rojas, sos por escándalo la 1. PD: premio para mí que adelanté los tiempos”, escribió.
Su publicación se llenó de comentarios y felicitaciones aunque hubo una crítica que se robó la atención. "Le doy tres meses", comentó un usuario y Chatruc salió con los tapones de punta. "Llevamos 4", contestó sin filtro.
En pocas palabras
- Separación: Yanina Latorre opinó sobre el fin del romance entre Sabrina Rojas y José Chatruc, señalando la rapidez de la exposición pública de la relación. "Él dejó de darle bola".
- Declaraciones: Sabrina Rojas anunció su separación en Instagram, indicando que la magia se desvaneció sin terceros.
- Análisis: José Chatruc confirmó la separación, mencionando la distancia por el Mundial como factor, mientras Latorre aconsejó a Rojas no blanquear sus romances tan rápidamente.